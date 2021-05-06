Masumiyet dizisi final mi yapacak, dizi bitiyor mu? Fox TV Masumiyet dizisinden kötü haber!

Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlanan ve ilk bölümündeki başarısının ardından düşüşe geçen Masumiyet dizisinin final yapacağı iddia ediliyor. 11. Bölümünün bu akşam yayınlanacağı dizinin akıbetinin sonraki iki bölümde belli olacağı belirtiliyor. Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği dizide Hülya Avşar, Serkay Tütüncü, Mehmet Aslantuğ, İlayda Alişan, Deniz Çakır ve Hülya Avşar gibi başarılı oyuncular başrolleri paylaşıyor.

Masumiyet dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümünde başarılı bir sonuç alınmadığı takdirde dizinin yayından kaldırılacağı, başarılı olması halinde bayram haftasında senaryo yazımına devam edeceği ve dizinin devam edeceği belirtiliyor. Başrol oyuncularının hayat verdiği karakterler ise şöyle:

Serkay Tütüncü - İlker Ilgaz

İlayda Alişan - Ela Yüksel

Deniz Işın - İrem Orhun Ilgaz

Hülya Avşar - Hale Ilgaz

Mehmet Aslantuğ - Harun Orhun

Deniz Çakır - Bahar Yüksel

Tolga Güleç - Timur Yüksel

Ertuğrul Postoğlu - İsmail Ilgaz

Asena Tuğal - Banu Kaya