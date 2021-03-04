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Masumiyet dizisi final mi yapacak?

Fox TV kanalında izleyciyle buluşan Masumiyet dizisi, Çarşamba günleri ekranda yer alacak. Dizinin diğer dizilere göre geç başlaması ise bir dezavantaj olarak bakılmakta. Dizinin kaçıncı bölümde final yapacağı ise merak edilmeye başladı. Masumiyet dizisi hakkında tüm bilgiler, haberimizin detaylarında.

04 Mart 2021 Perşembe 15:14
Masumiyet dizisi final mi yapacak?
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24 Şubat Çarşamba günleri ekranda olan Masumiyet dizisi, diğer dizilere göre geç başlasa da kısa sürede sevilen dizilerin arasına girmeyi başardı. İkinci bölümüyle ekranlara çıkmaya hazırlanan dizi, Ela ve İlker’in olaylarından çıkarak daha detaylı ve güçlü bir diziye döndü. Deniz Çakır, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, İlayda Alişan ve İlkay Tütüncü gibi oyuncuların yer aldığı Masumiyet dizisi, konusuyla uzun soluklu bir dizi olacağının adımlarını atıyor.

Çarşamba günü yayınlanan dizi, reyting konusunda zor bir günde yayınlanmakta. Kuruluş Osman ve Sadakatsiz dizilerin yayınlandığı Çarşamba gününe göre Masumiyet dizisi oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Dizinin 13- 14 bölüm çekeceği ise netleşti.

Masumiyet dizinin final henüz belli değil

Masumiyet dizisi, oldukça sevilen diziler arasında yerini aldı. Reytinglerin Çarşamba günü için çok iyi olduğu ortada. Dizinin oyuncuları ve güçlü bir konusu olması dizinin geç final yapacağını göstermektedir. Reytinglerin iyi gitmesi dizinin ikinci sezonda ekranlarda yer alacağını gösterir. Dizi, ikinci sezonda devam etmesi durumda 50 bölüme kadar ulaşabilir. Dizinin tutup tutması üzerine çok konuşulsa da, dizinin ikinci sezonu yaşayacağı görülmektedir. Başarılı reyting oranları diziyi, ikinci sezona taşıyabilecektir.

 

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:14
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Anahtar Kelimeler:
DiziFoxKanalMasumiyet
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