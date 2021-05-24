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Masumiyet dizisi bitti mi? Masumiyet neden erken final yaptı? Masumiyet dizisinde finalin gerçek sebebi ne?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet, erken final kararı aldı. Dizi ilk bölümleri ile büyük yankı uyandırmış, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Sevilen dizinin Total reytingi ise 5-6 oranlarındaydı. Ancak Masumiyet dizisi erken final yapma kararı aldı. Masumiyet neden final yapıyor? Erken final yapmasındaki sebep merak ediliyor. Masumiyet neden erken final kararı aldı? Tüm detaylar haberimizde..

24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:44
Masumiyet dizisi bitti mi? Masumiyet neden erken final yaptı? Masumiyet dizisinde finalin gerçek sebebi ne?
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Masumiyet neden erken final yaptı?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Masumiyet, erken final kararı aldı. Bir çok izleyici tarafından severek izlenen ve ilk bölümleri ile ses getiren dizi, erken final yapması sebebi ile oldukça üzgün. Masumiyet neden final yaptı?

Masumiyet neden bitti? Dizi neden erken final yaptı?

Dizinin reytingleri ile alakalı olarak erken final yaptığı düşünülmekte. Dizi ilk bölümlerinde 5-6 oranlarında Total reytingler alsa da daha sonra çarşamba günleri ekrana gelen başka diziler sebebiyle bu reytingleri koruyamadı ve istenilen reytingi elde edemedi. Çarşamba günü ATV ekranlarında Kuruluş Osman, TRT ekranlarında Benim Adım Melek, TV8 ekranlarında Doğduğun Ev Kaderindir ve Kanal D ekranlarında Sadakatsiz gibi yüksek reytingli diziler bulunmakta. Masumiyet dizisi, iyi bir başlangıç yapmasına rağmen sonraları reytinglerde kayıp yaşadı ve son olarak Mayıs ayında yayınlanan dizi, 7. bölümünde almış olduğu 360 oranındaki Total reyting sonrasında dizinin erken final yapması kararlaştırıldı. 

Erken final yapmasının gerçek sebebi ne? 

 Masumiyet, son haftalarda alınan 3 ve 4 oranındaki Total reytingle kazançlar bakımından  yapımcı ve kanalı memnun etmeyen bir duruma geldi. Başrollerinde Mehmet Aslantuğ,Hülya Avşar, Berkay Tütüncü ve İlayda Alişan gibi oyuncuların olduğu Masumiyet, erken final yapmasının asıl sebebi dizinin reytinglerinin düşüşe geçmesi oldu. Fakat bununla birlikte dizi, hikayesindeki gerçeklik sebebiyle günden güne insanları soğutmaya başladı.

Masumiyet 2.sezon olacak mı? 

Geçtiğimiz haftalarda 5 ve üzerinde Total reyting almaya devam etseydi 2. sezonu da büyük ihtimalle olurdu. Fakat dizinin almış olduğu reyting 3 oranlarına düşünce erken final kararı alındı. Dizi, yeni sezon ile ekranlara gelmeyecek. Dizinin 13. bölümde son olarak ekranlara gelmesi düşünülüyor. 

Masumiyet 13. bölümde bitecek!

Haziran ayının ilk haftalarında dizi, erken final yapması ve 13. bölümde izleyiciye veda etmesi bekleniyor. Fox TV ekranlarında Masumiyet dizisinin yerine yaz dizilerinin yayınlanacağı söylendi.


Son Güncelleme: 24.05.2021 20:44
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Fox TvMasumiyet
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