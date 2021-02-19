Masumiyet dizisi 1. bölüm 2. tanıtım fragmanı yayınlandı!

Fox TV dizilerine bir yenisi daha ekliyor. İddialı giriş yapan dizi fragmanlarıyla ses getirdi. 1. Bölümden 2 fragmanın yayınlanması işe başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır’ın yer aldığı dizi kalabalık oyuncu kadrosu ile giriş yapıyor. Dizi ne zaman başlayacak?

24 Şubat Çarşamba günü başlıyor!

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın yer aldığı dizi 24 Şubat Çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşacak! Evli ve iki çocuk annesi Bahar (Deniz Çakır) 19 yaşında genç kızının yanlış adama âşık olmasıyla hayatlarının değişmesi konu olacak. Kızını yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışmak için mücadele veren anne kızının önüne geçmeye çalışacak.

dizisinin 1.bölüm 2. fragmanını izlemek içintıklayarak izleyebilirsiniz.