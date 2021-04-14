İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...

Masumiyet canlı izle FOX TV; Masumiyet 8. Bölüm 14. Nisan tek parça full izle! Masumiyet son bölüm

Son zamanların gözde dizilerinden olan Masumiyet her hafta farklı bir merakla kapılarını izleyicilerine açıyor. Peki son bölümde neler olmuştu? İşte bu akşam için hatırlamanız gereken detaylar… Masumiyet canlı izle FOX TV'de. Masumiyet 8. Bölüm fragmanı. Masumiyet 14 Nisan tek parça full izle! Masumiyet son bölüm...

14 Nisan 2021 Çarşamba 22:36
Masumiyet canlı izle FOX TV; Masumiyet 8. Bölüm 14. Nisan tek parça full izle! Masumiyet son bölüm
Takip Et:

Masumiyet, Gold Film imzalı, yönetmeliğini Ömür Atay’ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay tütüncü yer almaktadır. Her Çarşamba FOX TV’ nin ekranlarını süsleyen dizi kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Bu akşam için geçen haftanın detaylarını size sunmak istedik.

Masumiyet son bölümde neler oldu?

Hale karşılaştığı Harun ve Bahar'ın buluşmasını kendi planlarının ana hatlarını yardımcı olduğuna hep birlikte şahit olduk. Bu durumda İrem tamamen Hale’nin ellerine düşer. Banu’nun akıllarıyla bir yön belirleyen Timur ise Hale’ nin bahara karşı olan planlarının içerisinde yer almaktadır. Evden kaçan kızı arayan bahar ela dan şüphelenmeye ve onun peşinden gitmeye karar verir. Ela ise eski bir yazlık eve giderken hiç beklenmeyen bir kişiyle karşılaşır İlker de oradadır. Ela büyük bir kini İlker’e kusmak isterken bazı noktaların yüzün çarpılmasıyla yine alt üst olur. Bu karşılaşmanın seyrini değiştirecek kişi Bahar’dır. İrem boşanmama konusunda hala inat ederken İlker Ela’nın peşinde koşmayı sürdürmektedir. Ilgazlar cephesinde her şey yolunda gidiyor gözükürken, Harun'un dengeleri değiştirecek gizli gündemleri vardır

Bu akşamki bölüm Fragmanı:

Masumiyet son bölüm için: https://www.fox.com.tr/Masumiyet/bolum/7 tıklayınız.

Masumiyet FOX TV canlı izlemek için: https://www.fox.com.tr/canli-yayin tıklayınız.

Masumiyet 8. Bölüm fragmanı:



Son Güncelleme: 14.04.2021 22:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumiyetIlaydaalişanSerkaytütüncüIlkerelaçarşamba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sunucusu Mustafa Cihat Kılıç kimdir?
Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sunucusu Mustafa Cihat Kılıç kimdir?
Canlı izle Liverpool Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Liverpool Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Liverpool Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Liverpool Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle
Emanet 159. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 15 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7
Emanet 159. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 15 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7
Benim Adım Melek Mithat öldü mü? Saim Güveloğlu diziden mi ayrılacak, ölecek mi?
Benim Adım Melek Mithat öldü mü? Saim Güveloğlu diziden mi ayrılacak, ölecek mi?
Çukur Kulkan Erdenet ölecek mi?
Çukur Kulkan Erdenet ölecek mi?
Bugün Kuruluş Osman var mı, yayınlanacak mı? 14 Nisan Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Bugün Kuruluş Osman var mı, yayınlanacak mı? 14 Nisan Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

Masumiyet canlı izle FOX TV; Masumiyet 8. Bölüm 14. Nisan tek parça full izle! Masumiyet son bölüm
Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sunucusu Mustafa Cihat Kılıç kimdir?
Özel araçla şehirler arası yasağı var mı? Özel araçla seyahat izin belgesi nasıl alınır?
GTA 6 ne zaman çıkacak? 2021 Rockstar Games GTA 6 tarihi belli mi?
Zlatan Ibrahimovic futboldan men mi edilecek? Zlatan Ibrahimovic neyle suçlanıyor?
Canlı izle Liverpool Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Liverpool Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle
Oruçluyken regl olunca oruç bozulur mu? Adetliyken oruç tutulur mu?
65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir? Yasaklı olduğu saatler kaç?
En iyi ücretli ve ücretsiz android oyunları; Tüm zamanların en iyi android oyunları
Güzellik merkezleri kapalı mı? Hafta içi- Hafta sonu güzellik merkezleri çalışma saatleri
Kalıcı makyaj ne kadar sürede yapılır? Kalıcı makyajın zararları nelerdir?
Ütü nasıl yapılır, nasıl kullanılır? Güzel ütü yapmanın püf noktaları
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Emekli ikramiyelerine zam yapılacak mı? 2021 emekli ikramiyesinde son durum gelişmeleri
Sadakatsiz Haluk kimdir? Burak Sergen yaşı, boyu, sevgilisi
Kuruluş Osman Dündar Bey ölecek mi?
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Garanti, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, İş Bankası yeni çalışma saatleri
Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen yaşı, boyu, sevgilisi
Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı; 14 Nisan 2021 Çarşamba Şans Topu sonuçları
Sadakatsiz Fırat kimdir? Mehmet Çelik yaşı, boyu, sevgilisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.