Masumiyet canlı izle FOX TV; Masumiyet 8. Bölüm 14. Nisan tek parça full izle! Masumiyet son bölüm

Masumiyet, Gold Film imzalı, yönetmeliğini Ömür Atay’ın yaptığı, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay tütüncü yer almaktadır. Her Çarşamba FOX TV’ nin ekranlarını süsleyen dizi kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Bu akşam için geçen haftanın detaylarını size sunmak istedik.

Masumiyet son bölümde neler oldu?

Hale karşılaştığı Harun ve Bahar'ın buluşmasını kendi planlarının ana hatlarını yardımcı olduğuna hep birlikte şahit olduk. Bu durumda İrem tamamen Hale’nin ellerine düşer. Banu’nun akıllarıyla bir yön belirleyen Timur ise Hale’ nin bahara karşı olan planlarının içerisinde yer almaktadır. Evden kaçan kızı arayan bahar ela dan şüphelenmeye ve onun peşinden gitmeye karar verir. Ela ise eski bir yazlık eve giderken hiç beklenmeyen bir kişiyle karşılaşır İlker de oradadır. Ela büyük bir kini İlker’e kusmak isterken bazı noktaların yüzün çarpılmasıyla yine alt üst olur. Bu karşılaşmanın seyrini değiştirecek kişi Bahar’dır. İrem boşanmama konusunda hala inat ederken İlker Ela’nın peşinde koşmayı sürdürmektedir. Ilgazlar cephesinde her şey yolunda gidiyor gözükürken, Harun'un dengeleri değiştirecek gizli gündemleri vardır

Bu akşamki bölüm Fragmanı:

Masumiyet son bölüm için: https://www.fox.com.tr/Masumiyet/bolum/7 tıklayınız.

Masumiyet FOX TV canlı izlemek için: https://www.fox.com.tr/canli-yayin tıklayınız.

Masumiyet 8. Bölüm fragmanı: