İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Masumiyet 9. bölüm fragmanı - Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Masumiyet dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler Masumiyet dizisinin 9. bölüm fragmanını merak ediyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 16:24
Masumiyet 9. bölüm fragmanı - Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Takip Et:

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişinin dikkatini çekmeyi başaran Masumiyet dizisinin merakla beklenen 9. Bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler Masumiyet dizisinin 9. bölüm fragmanını merak ediyor.

Milyonlarca kişi tarafından izlenen Masumiyet dizisinin 8. Bölümünün yayınlanmasının hemen ardından 9. Bölüm fragmanı da yayınlandı. Fox TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Masumiyet, yeni fragmanıyla merak konusu oldu. İzleyiciler Masumiyet dizisinin 9. Bölümünü izlemek için intenet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

Masumiyet Konusu

Masumiyet 9. Bölüm fragmanında ilginç şeyler bekleniyor. Dizinin konusuna bakacak olursak Bahar, evli ve iki çocuk annesidir. 19 yaşındaki bir kızı yanlış bir adama aşıktır. Kızı Ela babasının yaşıtı olan 35 yaşındaki yaşça büyük biridir. Bahar ise kızını bu hatalı ilişkiden kurtarmaya çalışmaktadır. Ancak ne yaparsa yapsın bu olayın önüne geçemez. Bu olaylardan dolayı Bahar ve ailesinin hayatı kökünden değişmektedir.

Masumiyet Oyuncuları

  • Rüçhan Çalışkur
  • Sevgi Temel
  • Ozan Kaya Oktu
  • Asena Keskinci
  • Gizem Ergün
  • Kimya Gökçe Aytaç
  • Alayça Öztürk Gidişli
  • Ertuğrul Postoğlu
  • Asena Tuğal
  • Neslihan Arslan
  • Tolga Güleç
  • Selen Uçer
  • Deniz Işın
  • Serkay Tütüncü
  • İlayda Alişan
  • Deniz Çakır
  • Mehmet Aslantuğ
  • Hülya Avşar



Son Güncelleme: 15.04.2021 16:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumiyetFragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yerleri
Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yerleri
Bu akşam hangi diziler var? 15 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 15 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Mehmet Ali Erbil hangi programla, ne zaman ekrana dönüyor?
Mehmet Ali Erbil hangi programla, ne zaman ekrana dönüyor?
Show Haber Whatsapp ihbar ve iletişim hattı 2021
Show Haber Whatsapp ihbar ve iletişim hattı 2021
Zengo filmi ne zaman yayınlanacak? Zengo filmi konusu ve oyuncuları
Zengo filmi ne zaman yayınlanacak? Zengo filmi konusu ve oyuncuları
Masumlar Apartmanı bodrumdaki zincirli tutsak kim?
Masumlar Apartmanı bodrumdaki zincirli tutsak kim?

Popüler Haberler

Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2021 Hangi kurumlarda çalışabilirler? Kaç saat çalışırlar?
Yeni ehliyet nasıl alınır? 2021 ehliyet alımı ne kadar sürer?
İmza beyannamesi çıkarmak için gerekli evraklar nelerdir? 2021 imza beyannamesi fiyatı ne kadar?
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu, koronavirüsten korur mu?
Hangi bankalar kefilsiz kredi veriyor? Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2021
FOX TV Defne ile Son Gece'in konusu ve oyuncu kadrosu
PTT çağrı merkezi neden aranmıyor, neden cevap vermiyor? 2021 PTT müşteri hizmetleri numaraları
Polonya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Banka çalışma saatleri 2021
Diyetisyen maaşları 2021 yılında kaç TL oldu? Diyetisyen nasıl olunur, ne iş yapar?
Yemin dizisi Münevver karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melahat Abbasova kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Nisan 2021 Tüvtürk araç muayene randevu ücreti ne kadar? Tüvtürk araç muayenesinde nelere bakılıyor?
Rüyada aldatılma görmek neye işaret eder?
TRT Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması jüri üyeleri ve sunucusu kimdir?
Star TV Kağıt Ev ne zaman başlayacak? Kağıt Ev dizisi başlangıç tarihi belli oldu
Dondurulmuş Instagram hesabı yeniden nasıl açılır? 2021 dondurulmuş instagram hesabı silinir mi?
Nasıl daha erken emekli olunur? En erken ne zaman emekli olurum?
E devlet findeks kredi notu öğrenme ve sorgulama işlemleri
BMW X1 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? 2021 BMW X1 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
Savaşçı dizisi final yapıyor mu? Fox Tv'nin sevilen dizisinden final sesleri
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? 2021 Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.