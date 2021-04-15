Masumiyet 9. bölüm fragmanı - Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişinin dikkatini çekmeyi başaran Masumiyet dizisinin merakla beklenen 9. Bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler Masumiyet dizisinin 9. bölüm fragmanını merak ediyor.

Masumiyet Konusu

Milyonlarca kişi tarafından izlenen Masumiyet dizisinin 8. Bölümünün yayınlanmasının hemen ardından 9. Bölüm fragmanı da yayınlandı. Fox TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Masumiyet, yeni fragmanıyla merak konusu oldu. İzleyiciler Masumiyet dizisinin 9. Bölümünü izlemek için intenet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

Masumiyet 9. Bölüm fragmanında ilginç şeyler bekleniyor. Dizinin konusuna bakacak olursak Bahar, evli ve iki çocuk annesidir. 19 yaşındaki bir kızı yanlış bir adama aşıktır. Kızı Ela babasının yaşıtı olan 35 yaşındaki yaşça büyük biridir. Bahar ise kızını bu hatalı ilişkiden kurtarmaya çalışmaktadır. Ancak ne yaparsa yapsın bu olayın önüne geçemez. Bu olaylardan dolayı Bahar ve ailesinin hayatı kökünden değişmektedir.

Masumiyet Oyuncuları