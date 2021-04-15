Masumiyet 9. bölüm fragmanı - Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişinin dikkatini çekmeyi başaran Masumiyet dizisinin merakla beklenen 9. Bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler Masumiyet dizisinin 9. bölüm fragmanını merak ediyor.
Masumiyet Konusu
Masumiyet 9. Bölüm fragmanında ilginç şeyler bekleniyor. Dizinin konusuna bakacak olursak Bahar, evli ve iki çocuk annesidir. 19 yaşındaki bir kızı yanlış bir adama aşıktır. Kızı Ela babasının yaşıtı olan 35 yaşındaki yaşça büyük biridir. Bahar ise kızını bu hatalı ilişkiden kurtarmaya çalışmaktadır. Ancak ne yaparsa yapsın bu olayın önüne geçemez. Bu olaylardan dolayı Bahar ve ailesinin hayatı kökünden değişmektedir.
Masumiyet Oyuncuları
- Rüçhan Çalışkur
- Sevgi Temel
- Ozan Kaya Oktu
- Asena Keskinci
- Gizem Ergün
- Kimya Gökçe Aytaç
- Alayça Öztürk Gidişli
- Ertuğrul Postoğlu
- Asena Tuğal
- Neslihan Arslan
- Tolga Güleç
- Selen Uçer
- Deniz Işın
- Serkay Tütüncü
- İlayda Alişan
- Deniz Çakır
- Mehmet Aslantuğ
- Hülya Avşar
Son Güncelleme: 15.04.2021 16:24