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Masumiyet 9. Bölüm Fox TV tek parça izle

FOX TV ekranlarında kısa süre önce yayınlanan Masumiyet dizisinin bu hafta 9. bölümü yayınlandı. Peki son bölümde neler oldu? 21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan bölümü izlemek istiyorsanız haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

21 Nisan 2021 Çarşamba 23:24
Masumiyet 9. Bölüm Fox TV tek parça izle
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Masumiyet dizisi 9. bölüm yayınlandı. 

Masumiyet son bölümde neler oldu?

Harun tuzağa düştüğünü fark eder ve önlem almak ister. Timur, Bahar’ı kandırır ve Bahar Harun’a olan güvenini kaybeder. Bu tuzak mahkemede karşılarına iftira olarak gelir. Bahar kızının davasını satmak ile suçlanır. Bu suçlamadan sonra Bahar, gözünün önündeki perdeyi kaldırır. Hem Timur’dan boşanmak için mücadele eder hem de Ela’nın İlker’i temize çıkaran ifadesini geçersiz kılmak için çabalar. Bahar’ın Ilgaz’ı psikiyatri heyetine sokma düşüncesi Ilgaz cephesini karıştırır. Öte yandan Ela, Bahar’a yardım etmek için adım atar.

Bahar ve Harun, kendi yöntemleriyle Ilgazlar’a karşı harekete geçer. Ela’nın dengesi İlker tarafından bir kez daha sarsılır.

Masumiyet dizisinin konusu nedir?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın hayatı, kızı Ela’nın yanlış birine aşık olması ile değişir. Ela’nın ilk aşkı yaşıtı değil, babasının 35 yaşında ve başkasıyla evlenmek üzere olan patronudur. Kızını bu durumdan kurtarmaya çalışan Bahar, ne kadar çabalasa da olanları engelleyemez. Bahar’ın hayatı bu olanlardan sonra tamamen değişir.

Masumiyet 9. bölüm

https://www.fox.com.tr/Masumiyet/bolumler

Masumiyet dizisi oyuncu kadrosu:

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Sevgi Temel, Rüçhan Çalışkur.

Masumiyet 9.bölüm fragmanı: 

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 23:24
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Masumiyet 9. BölümMasumiyetFox Tv
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