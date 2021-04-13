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Masumiyet 7. bölüm izle - FOX TV Masumiyet 8. bölüm fragmanı izle

Yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından Masumiyet dizisi 7.bölümüyle büyük beğeni topladı. Dizinin sevenler Fox TV Masumiyet 7.son bölüm izle ve Masumiyet 8.yeni bölüm fragmanını izleme ekranını araştırmaya başladı.

13 Nisan 2021 Salı 21:32
Masumiyet 7. bölüm izle - FOX TV Masumiyet 8. bölüm fragmanı izle
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Fox TV ekranlarının yeni dizisi Masumiyet izleyicilerden tam not aldı. Henüz 7 bölümü yayınlanan dizi ilk bölümleriyle reytinglerde zirveyi zorluyor. Dizinin sevenleri 7.son bölümde ne olduğunu ve yeni bölümü merakla bekliyor.

Masumiyet son bölüm izlemek için tıklayınız.

Masumiyet 8.bölüm özeti

Dizinin yeni bölümünde Harun, tuzağa düşürüldüklerini anlar. Ancak Bahar ve Timur onu hiç beklenmedik şekilde kandırmayı başarır. Harun’a olan güven kaybolur ve düştükleri acımasız tuzağın sonucunda mahkemede bir iftirayla karşılaşırlar.

Bahar, kızının davasını satmakla suçlanır, bu suçlamanın ardından her şey baştan aşağı değişir. Bahar, Timur’dan boşanmanın yanı sıra Ela’nın İlker’i aklayan ifadesini çürütmek için plan yapar. Bir taraftan da annesinin maruz kaldığı iftiraya karşı gelen Ela, Bahar’a yardım etmek ister. Bahar ve Harun kendi bildiklerini yapar ve Ilgazlara karşı planlarını devreye sokar.

Masumiyet konusu nedir?

Evli ve iki çocuk annesi olan Bahar’ın hayatı 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasının ardından değişir. Kızı Ela’nın ilk aşkı babasının başka biriyle evlenmeye hazırlanan patronudur. Kızını bu yanlıştan döndürmek isteyen Bahar, bu ilişkiye engel olamaz. Bahar ve ailesinin hayatı Ela’nın 19.yaş günü kutlamasından tepe taklak olur.

Masumiyet oyuncuları

HÜLYA AVŞAR,

MEHMET ASLANTUĞ,

DENİZ ÇAKIR,

İLAYDA ALİŞAN,

SERKAY TÜTÜNCÜ,

DENİZ IŞIN,

SELEN UÇER,

TOLGA GÜLEÇ,

NESLİHAN ARSLAN,

ASENA TUĞAL,

ERTUĞRUL POSTOĞLU.




Son Güncelleme: 13.04.2021 21:32
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Anahtar Kelimeler:
MasumiyetFox TvDiziFragman
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