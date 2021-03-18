Masumiyet 5. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba ATV

FOX TV’nin yeni dizisi Masumiyet, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın yer aldığı Masumiyet, 4.bölümüyle 17 Mart Çarşamba günü izleyici karşısına çıktı. Dizi heyecanlı bir sahnede sona ererken 24 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 5.bölümün fragmanı paylaşıldı.

Masumiyet dizisinin konusu nedir?

Masumiyet 4.bölümde neler oldu?

Bir kızı ve bir oğlu olan Bahar’ın hayatı, kızının yanlış bir kişiye aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela, henüz üniversite öğrencisiyken kendinden yaşça büyük babasının patronuna aşık olur. Annesi onu her ne kadar bu ilişkiden kurtarmaya çalışsa da, tüm ailesinin hayatı kızının 19.yaş gününde tamamen değişir.

İlker, sürpriz bir şekilde Ela’yı hastanede ziyaret ederek acımasız yalanlarına devam eder. Bahar, kızının odasında İlker’i yakalayarak ona saldırır ve ev hapsiyle cezalandırılmasını sağlar. İlker ise bu hamlesinden sonra Ela ile bir dönem ilişki yaşadığını kabul etmek durumunda kalır. Ancak İlker’in küstahça açıklaması Ela’yı bir kez daha üzer. Kızı için adalet arayışında olan Bahar bu kez de Ilgazlar’ın yürüttüğü algı operasyonuyla yüz yüze gelir. Operasyonun diğer kurbanı ise İlker’in karısı İrem’dir. Hale, İrem’le ilgili şok bir delili ortaya sunarak İrem’i bu olayın baş şüphelisi yapar. Harun ve Bahar ise kızlarını kurtarmak için işbirliği yapmak zorunda kalır. Ancak İrem tüm bu olayların yükünü kaldıramayarak intihar etmeye kalkışır.

Masumiyet 5.bölüm fragmanı