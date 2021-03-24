Masumiyet 5. bölüm FOX TV canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle

Fox TV kanalında yayınlanan Masumiyet 4. bölümü ile ekranlara geldi. Dizi tutkunları, heyecan dolu 4. Bölüm sonrasında şimdide Masumiyet dizisinin 5. bölümünü araştırmaya başladı. Çoğu kişi, dizinin 24 Mart 2021 Çarşamba 5. Bölüm canlı yayın linkini araştırmaya başladı.

Masumiyet 4. bölümde neler yaşanmıştı?

Masumiyet dizisinin konusu

İlker Ilgaz'ın düğünde tutuklanmasıyla başlayan yeni aşama, yasak aşk üzerinde bulunan gizlilik perdesi açar. Yavaş yavaş gizli gerçekler ve görmezden gelinen yalanlar ortaya çıkarken Bahar ve Hale çocukları için karşı karşıya gelmektedir. Hale, İlker'in imajını kurtarmak için harekete geçer ve İrem ile İlker'in hapishanedeki evliliğini başlatır. Kızı gizlice evlenince çılgına dönen Harun, çoktan onun tarafını seçmişti. İrem, babasının tüm çabalarına rağmen tamamen kayınvalidesinin kontrolü altındadır. Bahar, kızının yoğun bakımdan çıkıp adalete sığınmasını beklerken, Ilgaz sayesinde sınırsız güç gerçeğini öğrenmek üzeredir. Ela gözlerini açar, nefesini tutar ve dava başlar. İlker'in savunma stratejisi ise son derece acımasızdır.

İki çocuklu evli bir kadın olan Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızı yanlış adama aşık olunca değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, kendi yaşında bir öğrenci değil, babasının başka biriyle evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu kötü ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yaparsa yapsın olacaklara engel olamaz. Ela'nın 19. doğum gününde Bahar ve ailesinin hayatı sonsuza dek değişir.

Masumiyet 5. bölümü canlı izle