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Masumiyet 4. yeni bölüm fragmanı 17 Mart 2021 Çarşamba

Fox TV’nin yeni dizisi Masumiyet’in 4.bölüm fragmanı merak ediliyordu. Merakla beklenen Masumiyet 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masumiyet 17 Mart Çarşamba günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

11 Mart 2021 Perşembe 17:14
Masumiyet 4. yeni bölüm fragmanı 17 Mart 2021 Çarşamba
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Fox TV ekranlarının yeni dizisi Masumiyet ilk üç bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır’ın yer aldığı dizi farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekmeyi başardı.

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın yer aldığı dizinin senaryosunu Sırma Yanık kaleme alıyor. Çarşamba akşamı saat 20:00’de yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizinin 4.bölüm fragmanı yayınlandı.

Masumiyet 4.bölüm fragmanı

Masumiyet konusu

Kızının şiddet görmesinin ardından bir annenin hayatı tamamen değişir. Doğru ve yanlışın birbirine girdiği bu dünyada İstanbul’da öldüğü düşünülerek yol kenarına atılan genç kız bulunur. Öldüresiye dövüldüğü görülen 19 yaşındaki Ela hayatının en kötü zamanlarını yaşamaktadır.

Kızının bu halinden sorumlu olduğunu düşünen acılı annenin hedefinde kızına bu acıyı yaşatan kişiler vardır. Kızı için adalet arayışında olan acılı bir annenin zorlu yolculuğu başlamıştır.




Son Güncelleme: 11.03.2021 17:14
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Anahtar Kelimeler:
MasumiyetFragmanDiziFox Tv
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