Masumiyet 4. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Fox TV Masumiyet yeni bölüm canlı izle
Masumiyet 4.yeni bölüm izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin sevenleri 17 Mart Çarşamba Fox TV Masumiyet canlı izleme ekranını araştırıyor.
17 Mart 2021 Çarşamba 20:25
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Fox TV ekranlarının yeni dizisi Masumiyet 4.yeni bölümüyle merakla bekleniyor. Dizinin 4.bölümü 17 Mart Çarşamba günü saat 20:00’de Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır’ın yer aldığı dizi ilk 3 bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizi bir annenin kızına yapılan saldırının intikamını almak için çıktığı yolda karşısına çıkan engelleri aşma çabasının anlatıldığı dizi farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekti.
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