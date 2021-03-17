Masumiyet 4. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Fox TV Masumiyet yeni bölüm canlı izle

Fox TV ekranlarının yeni dizisi Masumiyet 4.yeni bölümüyle merakla bekleniyor. Dizinin 4.bölümü 17 Mart Çarşamba günü saat 20:00’de Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır’ın yer aldığı dizi ilk 3 bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizi bir annenin kızına yapılan saldırının intikamını almak için çıktığı yolda karşısına çıkan engelleri aşma çabasının anlatıldığı dizi farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekti.

Masumiyet 4.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.