Masumiyet 3. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

Diziseverlerin merakla takip ettiği yeni dizi Masumiyet bu akşam izleyicilerler buluşacak. Ela ile İlker Ilgaz'ın arasındaki hikayeye odaklanan dizide Ela'nın yaşadığı şeylerden İlker sorumlu olarak gösterilir. Ela'nın darp edilmesiyle dava açılmış ve Ilgaz'ların avukatı da olay ile ilgili öne sürdüğü gerekçe ile zorlu dakikalar yaşanır. Peki davada neler yaşanacak, nasıl sonuçlanacak?

Ela Yüksel davası gürültülü bir şkilde başlar. İlker'inavukatı, Ela'nın ruh sağlığının bozuk olduğunu iddia eder ve ortalığı karıştıran bu iddia ile Ela'nın yakın çevresinin bile akılları karışır. Yaşamış olduğu ameliyatlar ve darbelerile Ela bile kendinden şüphe etmeye başlar. Bahar da kızının arkasında durarak bu darbeleri de mi kendisi yaptı diye çıldırır.

Masumiyet canlı izle

Bahar'ın tepkisi ise Ilgaz'lar karşısında yetersiz kalır. Ortalığın iyice karmaşık bir hale gelmesiyle Ela için psikolijik bir şiddete dönüşür. Diğer yandan İlker'in tutuksuz yargılanma talebi onaylanır. İlker'in eve dönmesiyle İrem de yenir bir hayata başlamış olur.

İrem beklentilerini bulamayan evlilikte hayal kırıklığına uğrar. Senelerdir sadee iyi yanlarını gördüğü Ilgaz'ın bambaşka yüzü ile karşılaşır. Harun ise kızını Ilgaz'dan kurtarmaya kararlıdır.