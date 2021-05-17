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Masumiyet 13.bölüm fragmanı ve 24 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Fox TV

Masumiyet 13.bölümü merakla bekleniyor. Nefes kesen son bölümün ardından Masumiyet yeni bölüm özeti ve 13.bölüm fragmanı gündem oldu. Masumiyet 13.bölüm fragmanını haberimizde bulabilirsiniz. Masumiyet 13.bölümüyle 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Fox TV’de.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:35
Masumiyet 13.bölüm fragmanı ve 24 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Fox TV
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Masumiyet 13.bölüm fragmanı ile 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Fox TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Masumiyet son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Masumiyet 13.bölüm fragmanı izle, Masumiyet yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. Masumiyet 13.bölüm fragmanını HD kalitede haberimizde izleyebilirsiniz.

Masumiyet 13.bölüm 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

Masumiyet 13.bölüm fragmanı

Masumiyet 13.bölüm fragmanı ile heyecan 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Çarşamba akşamları yeni bölümüyle ekranlara gelen Masumiyet yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Masumiyet 13.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Her bölümüyle büyük beğeni toplayan Masumiyet yeni bölümde ne olacak, Masumiyet son bölümde ne oldu ve Masumiyet yeni bölüm ne zaman soruları gündem oldu. Masumiyet dizisiyle ilgili merak edilen tüm bu soruları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masumiyet son bölümde ne oldu?

İsmail olay gecesi orada olduğunun ortaya çımasının ardından her şey değişir. Hale İsmail’in sonuna doğru giderken, Ela ise kendi gerçeğinin peşindedir. İlker ile tehlikeli bir oyunun içinde olan Ela, yanlış adımlar atacaktır. Telefonun ucundaki suç ortağı Ela’yı yanlış yönlendirecek ve Ela büyük bir tehlikenin ortasında kalacak.

İrem ile Cenk arasındaki gerginlik tam gaz devam ederken, gerilim giderek artacak. İrem gerçeklere bir adım daha yaklaşırken yeni bir karar alır. Diğer taraftan Bahar ve Harun iş birliği yaparak Ilgaz’ı sıkıştırmaktadır. Hale İsmail’i çözdükten sonra ise artık polisin hedefinde yeni bir kişi daha olacaktır.

Fox TV Masumiyet yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız...

Masumiyet konusu ne?

Evli ve iki çocuk annesi olan Bahar, 19 yaşındaki kızının yanlış tercihi sonucunda başına gelenlerin intikamını almak ister. Bahar’ın genç kızı Ela aşık olmaması gereken bir adam aşıktır. Kendisinde oldukça büyük biri ve aynı zamanda başkasıyla evlenme hazırlığında olan babasının patronuna aşık olan Ela’yı bu yanlıştan çevirmek için Bahar her şeyi yapacaktır. Ancak kızını bu karardan vazgeçiremeyen Bahar’ın hayatı tamamen değişir.

Masumiyet oyuncu kadrosu

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan’ın yer aldığı dizide bu oyunculara aşağıdaki isimler eşlik etmektedir.

Serkay Tütüncü,

Deniz Işın,

Selen Uçer,

Tolga Güleç,

Neslihan Arslan,

Asena Tuğal,

Ertuğrul Postoğlu,

Alayça Öztürk Gidişli,

Kimya Gökçe Aytaç.



Son Güncelleme: 17.05.2021 23:35
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Anahtar Kelimeler:
FragmanFox TvMasumiyet
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