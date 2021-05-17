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Masumiyet 12. bölüm Fox TV canlı izle – 17 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle

Masumiyet 12.bölüm canlı izle 17 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek. Dizinin sevenleri Masumiyet son bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor. Masumiyet 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:26
Masumiyet 12. bölüm Fox TV canlı izle – 17 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle
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Masumiyet 12.bölüm izle 17 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV’den yayınlanacak. İzle Masumiyet Fox tek parça yeni bölüm 12.bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler Fox TV canlı yayınını araştırıyor.

Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ’un yer aldığı Masumiyet yeni bölümü merakla bekleniyor. Masumiyet yeni bölüm 17 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek.

Masumiyet 12.bölüm izle 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 20:00’de Fox TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masumiyet 12.bölüm özet

İsmail olay gecesi orada olduğunun ortaya çımasının ardından her şey değişir. Hale İsmail’in sonuna doğru giderken, Ela ise kendi gerçeğinin peşindedir. İlker ile tehlikeli bir oyunun içinde olan Ela, yanlış adımlar atacaktır. Telefonun ucundaki suç ortağı Ela’yı yanlış yönlendirecek ve Ela büyük bir tehlikenin ortasında kalacak.

İrem ile Cenk arasındaki gerginlik tam gaz devam ederken, gerilim giderek artacak. İrem gerçeklere bir adım daha yaklaşırken yeni bir karar alır. Diğer taraftan Bahar ve Harun iş birliği yaparak Ilgaz’ı sıkıştırmaktadır. Hale İsmail’i çözdükten sonra ise artık polisin hedefinde yeni bir kişi daha olacaktır.

Masumiyet son bölümde ne oldu?

Dizinin bu bölümünde İsmail’in olay gecesinde orada olduğunun ortaya çıkmasıyla işler iyice karışacak. Yaşanan şiddet gecesine olan bakışı bu gerçekle değişecek. Hale İsmail’in üzerine yürürken bir yandan da Ela kendi gerçekleriyle yüzleşecek.

Telefonla irtibatta olduğu suç ortağıyla yanlış adımlar atan Ela, hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. İrem ve Cenk arasındaki gerginlik bu bölümde de devam ederken, Bahar ve Harun iş birliğine gidecek. İsmail’in olay gecesinde olmasının ortaya çıkmasıyla polis için artık yeni bir hedefte oluşacak.

Masumiyet 12.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Masumiyet konusu ne?

Evli ve iki çocuk annesi olan Bahar, 19 yaşındaki kızının yanlış tercihi sonucunda başına gelenlerin intikamını almak ister. Bahar’ın genç kızı Ela aşık olmaması gereken bir adam aşıktır. Kendisinde oldukça büyük biri ve aynı zamanda başkasıyla evlenme hazırlığında olan babasının patronuna aşık olan Ela’yı bu yanlıştan çevirmek için Bahar her şeyi yapacaktır. Ancak kızını bu karardan vazgeçiremeyen Bahar’ın hayatı tamamen değişir.

Masumiyet oyuncu kadrosu

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan’ın yer aldığı dizide bu oyunculara aşağıdaki isimler eşlik etmektedir.

Serkay Tütüncü,

Deniz Işın,

Selen Uçer,

Tolga Güleç,

Neslihan Arslan,

Asena Tuğal,

Ertuğrul Postoğlu,

Alayça Öztürk Gidişli,

Kimya Gökçe Aytaç.

Masumiyet 12.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Masumiyet yeni sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri oldu. Her bölümü çok beğenilen dizi Pazartesi akşamları yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Masumiyet 12.yeni bölüm 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 20:00’de Fox TV’de yayınlanacak.

Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler Masumiyet yeni bölüm tek parça izle, Masumiyet son bölüm canlı izle ve Masumiyet yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getiriyor.



Son Güncelleme: 17.05.2021 17:26
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Fox TvMasumiyet
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