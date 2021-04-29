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Masumiyet 10. bölüm Fox TV canlı izle – 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Masumiyet 28 Nisan 2021 Çarşamba günü 10.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin sevenleri Masumiyet dizisi son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 01:09
Masumiyet 10. bölüm Fox TV canlı izle – 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle
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Fox TV’nin yeni dizisi Masumiyet izleyicilerden tam not aldı. Her bölümü ilgiyle takip edilen dizi 28 Nisan Çarşamba günü 10.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Masumiyet 10.bölüm

Dizinin bu bölümünde İsmail’in olay gecesinde orada olduğunun ortaya çıkmasıyla işler iyice karışacak. Yaşanan şiddet gecesine olan bakışı bu gerçekle değişecek. Hale İsmail’in üzerine yürürken bir yandan da Ela kendi gerçekleriyle yüzleşecek.

Telefonla irtibatta olduğu suç ortağıyla yanlış adımlar atan Ela, hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. İrem ve Cenk arasındaki gerginlik bu bölümde de devam ederken, Bahar ve Harun iş birliğine gidecek. İsmail’in olay gecesinde olmasının ortaya çıkmasıyla polis için artık yeni bir hedefte oluşacak.

Masumiyet 10.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Masumiyet konusu ne?

Evli ve iki çocuk annesi olan Bahar, 19 yaşındaki kızının yanlış tercihi sonucunda başına gelenlerin intikamını almak ister. Bahar’ın genç kızı Ela aşık olmaması gereken bir adam aşıktır. Kendisinde oldukça büyük biri ve aynı zamanda başkasıyla evlenme hazırlığında olan babasının patronuna aşık olan Ela’yı bu yanlıştan çevirmek için Bahar her şeyi yapacaktır. Ancak kızını bu karardan vazgeçiremeyen Bahar’ın hayatı tamamen değişir.

Masumiyet oyuncu kadrosu

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan’ın yer aldığı dizide bu oyunculara aşağıdaki isimler eşlik etmektedir.

Serkay Tütüncü,

Deniz Işın,

Selen Uçer,

Tolga Güleç,

Neslihan Arslan,

Asena Tuğal,

Ertuğrul Postoğlu,

Alayça Öztürk Gidişli,

Kimya Gökçe Aytaç.

 





Son Güncelleme: 29.04.2021 01:09
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Anahtar Kelimeler:
MasumiyetFox Tv
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