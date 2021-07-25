Masum Ricky öldü mü?

Masum’un son bölümünde Ricky delilleri mahkemeye götürürken aracı patlıyor. Masum dizisinin hayranları Ricky’nin ölüp ölmediğini merak ediyor. Ramakant şikayetinden vazgeçiyor ve Pinku’dan gerçekleri öğreniyor.

Masum 499.bölüm özeti

Jaggi Modi konağında avukat ile Kokila ile Gopi’yi nasıl kurtaracaklarını görüşür. Bu esnada Ricky, Seeta, Sameera ve Pinku konağa gelir. Ricky ve Sia avukatın yanında kalır.

Avukat sadece Ricky’nin ifadesiningeri alırsa Gopi ile Kokila’nın serbest kalacağını açıklar. Ancak Jaggi bunun başka bir yolunu arar. Ricky’nin bunu asla yapmayacağından emindir. Sia Ricky’I bu konuda ikna etmeye çalışır. Ricky, Gopi ile Kokila’nın cezaevindeki halini düşünerek ifadesini değiştirme kararı alır ve yeniden ifade verir. Böylece Kokila ve Gopi serbest kalır.

Kokila, Ricky’nin masum olduklarını anladığını söyleyince, Ricky “asla Sameera’ya yaptıklarını affetmem” der. Bunun üzerine Kokila, gerçekler ortaya çıkana kadar cezaevinde kalmak istediğini söyler.

Jaggi, Ricky’nin peşinden gider hata yaptığını söyler. Ricky, Sameera’yı diri diri yakmaya çalıştıkları için Gopi ile Kokila’yı asla affetmeyeceğini anlatır.

Meera evde Karan’ı kovmak plan yapar ve müşteriler Dharam’a tepki gösterir. Meera planın Dharam’a döndüğünü anlayınca pişmanlık duyar. Karan olayı devralır ve müşterileri ikna eder. Gopi ile Kokila ise cezaevine geri döner.

Seeta, Jaggi’ye umudunu kesmemesini söyler. Kokila ile Gopi’yi içerden çıkartacak bir yol bulur. Bunun için Sameera ile Pinku’nun şikayetinden vazgeçmesi gerekir. Sia Ricky’i ikna etmek için konağa gelir. Ricky’e su getirmek için mutfağa gittiğinde peruğu alev alır ve kimliğinin ortaya çıkmaması için kıyafetlerini de göstermez. Ricky mutfağa gelince Sia, Seeta gibi davranır. Ricky bunun üzerine Sia’yı arar. Urmila ve Jaggi Seeta’yı evden çıkartır. Sia kapıdan gelir ve Ricky şüphelenir. Bunun üzerine Jaggi bir plan yapar. Seeta’nın akrabası ölmüş gibi davranırlar ve ağlamaya başlarlar. Urmila ve Seeta’yı öyle gören Ricky ne olduğunu sorar. Urmila, Seeta’nın akrabasının öldüğünü ve köye gideceğini anlatır.

Tolu arabayı hazırlamak için dışarı çıkar ve Seeta dışarıda Sia gibi giyinen birini görür. Ricky, Sia ile Seeta’nın konuştuğunu düşünür.

Seeta gidince Sia gelir ve tasarımcı bir arkadaşı ile buluşacağını söyler. Jaggi, Sia’yı arar ve mahkemenin yarın olduğunu yani sadece 1 günlerinin olduğunu anlatır.

Sia’nın arkadaşı Jaggi beyaz sakal ve peruk ile restoranda Samera, Pinku ve Sia’nın yanına gelir.

Akşam olduğunda onları alkollü bir yere götürerek konuşturur. Pinku gerçekleri söyler. Urmila da bu anları kaydeder. Urmila ifşa video kaydını izletir. Ricky pişman olur.

Ricky annesi ile babannesinin hapse girmesine sebep olan Sameera ile yüzleşir, ona tokat atar. Ricky delillerle birlikte mahkeme salonuna doğru yola çıkar. Fakat Ricky kayıtlarla beraber ortadan kaybolur.

Gopi ile Kokila işlemediği bir suç yüzünden 10 yıl ceza alır. Gardiyanlar bir aracın kaza yapıp patladığını söyler. Gopi oğlunun öldüğünü düşünüp bayılır. Modiler eve gelir. Ricky’in öldüğünü Seeta’ya söyler. Seeta da Ricky’I uyarmak istese de telefonu açmadığını söyler.

Ricky’in gerçekten ölüp ölmediğini bilinmiyor. Ricky’in kazağı olay yerinde bulununca Ricky’in yanarak ölmüş olabileceği düşünülüyor fakat cesede henüz ulaşılamadı.

