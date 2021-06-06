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Masum 442.bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Masum son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün ardından Masum yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Dizinin sevenleri Masum 442.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Masum 442.bölüm fragmanı izle ile heyecan 7 Haziran 2021 Pazartesi günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Masum yeni bölüm fragmanı ve özetini haberimizde bulabilirsiniz.

06 Haziran 2021 Pazar 21:23
Masum 442.bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
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Masum 442.bölüm fragmanı ile heyecan 7 Haziran 2021 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Masum yeni bölüm fragmanı izle, Masum 442.son bölüm merakla bekleniyor. Masum 442.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Masum 442.bölüm fragmanı izle, 7 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 15:20’de canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 442.bölüm fragmanı

Masum 442.bölüm canlı yayın 7 Haziran 2021 Pazartesi günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 442.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum bugün var mı, Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum son bölüm özet

Urvaşi oğlunun gün geçtikçe Gopi’ye olan aşkının atması nedeniyle rahatsızdır. Bunu önlemek için Urvaşi büyük bir plan hazırlar ve hiçbir şeyden haberi olmayan Gopi’nin yanına gider. Ondan Cagi’yi evlenmesi konusunda ikna etmesini ister. Urvaşi gelin adaylarının fotoğraflaını Cagi’ye göstermesini söyler. Urvaşi’nin söylediklerinin doğru bulan Gopi, Cagi ile konuşacaktır. Cagi Gopi’nin sözlerini duyunca çok üzülür. Gopi’ye olan aşkını itiraf edemeyen Cagi ona nasıl tepki vereceğini bilemez.

Masum yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.



Son Güncelleme: 06.06.2021 21:23
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Anahtar Kelimeler:
FragmanKanal 7Masum
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