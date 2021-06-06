Masum 441. bölüm Kanal 7 canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 441.yeni bölüm 6 Haziran 2021 Pazar günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın her gün saat 15:20’da yeni bölüm yayınlanan Masum son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Her bölümü büyük ilgi gören Masum son bölüm canlı yayın bugün izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 441.bölüm özet

Urvaşi oğlunun gün geçtikçe Gopi’ye olan aşkının atması nedeniyle rahatsızdır. Bunu önlemek için Urvaşi büyük bir plan hazırlar ve hiçbir şeyden haberi olmayan Gopi’nin yanına gider. Ondan Cagi’yi evlenmesi konusunda ikna etmesini ister. Urvaşi gelin adaylarının fotoğraflaını Cagi’ye göstermesini söyler. Urvaşi’nin söylediklerinin doğru bulan Gopi, Cagi ile konuşacaktır. Cagi Gopi’nin sözlerini duyunca çok üzülür. Gopi’ye olan aşkını itiraf edemeyen Cagi ona nasıl tepki vereceğini bilemez.

Masum son bölüm özet

Cagi annesine Gopi’ye aşık olduğunu söyler. Bu konuşmaya şahit olan Kokila Gopi’yi Cagi’den uzak tutmak ister. Urvaşi de bu konuda Kokila’ya destek vermektedir. Diğer yandan Mira’nın evinde Naia’nın düğün telaşı yaşanmaktadır. Tesadüf eseri Naia ve nişanlısının konuşmalarına sahit olan Vidya, onların Mira’nın Naia’nın üstünden ayırmayan Vidya, onun gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için uğraşır. Düğün töreni tamamlandığında Vidya herkesi salona toplar ve bir görüntü izleteceğini söyler. Naia ve nişanlısını hiç beklemedikleri bir sürpriz beklemektedir.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 15:20’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 6 Haziran 2021 Pazar günü Kanal 7’de.