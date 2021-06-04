Masum 440.bölüm fragmanı ve 5 Haziran 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

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Masum 440.bölüm fragmanı izle, 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 15:20’de canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 440.bölüm fragmanı

Masum 440.bölüm canlı yayın 5 Haziran 2021 Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 440.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum son bölüm özet

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Cagi annesine Gopi’ye aşık olduğunu söyler. Bu konuşmaya şahit olan Kokila Gopi’yi Cagi’den uzak tutmak ister. Urvaşi de bu konuda Kokila’ya destek vermektedir. Diğer yandan Mira’nın evinde Naia’nın düğün telaşı yaşanmaktadır. Tesadüf eseri Naia ve nişanlısının konuşmalarına sahit olan Vidya, onların Mira’nın Naia’nın üstünden ayırmayan Vidya, onun gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için uğraşır. Düğün töreni tamamlandığında Vidya herkesi salona toplar ve bir görüntü izleteceğini söyler. Naia ve nişanlısını hiç beklemedikleri bir sürpriz beklemektedir.

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Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.