Masum 439.bölüm fragmanı ve 4 Haziran 2021 Cuma özeti Kanal 7

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Masum 439.bölüm fragmanı izle, 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 15:20’de canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 439.bölüm fragmanı

Masum 439.bölüm canlı yayın 4 Haziran 2021 Cuma günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 439.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum son bölüm özet

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Gopi hastane verdiği hayat savaşını kazanır. Bu haber tüm ailede sevinçle karşılanır. Her şey normale döndüğünde Kokila Modi konağındaki haklarından vazgeçip gitmeye karar verir. Cagi, Kokila’yı evden gitmemesi konusunda ikna eder. Cagi annesiyle konuşurken Parag’ı babası olarak istemediğini de söyler. Urvaşi bunu duyduğunda çok üzülü ve Cagi’ye bundan sonra ne yapması gerektiği konusunda akıl danışır. Modi konağında kendi sorumluluğunu söyleyen Cagi annesinin kim olduğunu itiraf edip etmeme konusunda düşünmektedir.

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Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.