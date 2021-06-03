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Masum 439.bölüm fragmanı ve 4 Haziran 2021 Cuma özeti Kanal 7

Masum son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün ardından Masum yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Dizinin sevenleri Masum 439.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Masum 439.bölüm fragmanı izle ile heyecan 4 Haziran 2021 Cuma günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Masum yeni bölüm fragmanı ve özetini haberimizde bulabilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:05
Masum 439.bölüm fragmanı ve 4 Haziran 2021 Cuma özeti Kanal 7
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Masum 439.bölüm fragmanı ile heyecan 4 Haziran 2021 Cuma günü kaldığı yerden devam edecek. Masum yeni bölüm fragmanı izle, Masum 439.son bölüm merakla bekleniyor. Masum 439.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Masum 439.bölüm fragmanı izle, 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 15:20’de canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 439.bölüm fragmanı

Masum 439.bölüm canlı yayın 4 Haziran 2021 Cuma günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 439.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum bugün var mı, Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum son bölüm özet

Gopi hastane verdiği hayat savaşını kazanır. Bu haber tüm ailede sevinçle karşılanır. Her şey normale döndüğünde Kokila Modi konağındaki haklarından vazgeçip gitmeye karar verir. Cagi, Kokila’yı evden gitmemesi konusunda ikna eder. Cagi annesiyle konuşurken Parag’ı babası olarak istemediğini de söyler. Urvaşi bunu duyduğunda çok üzülü ve Cagi’ye bundan sonra ne yapması gerektiği konusunda akıl danışır. Modi konağında kendi sorumluluğunu söyleyen Cagi annesinin kim olduğunu itiraf edip etmeme konusunda düşünmektedir.

Masum yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.



Son Güncelleme: 03.06.2021 16:05
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Kanal 7FragmanMasum
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