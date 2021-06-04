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Masum 439. bölüm Kanal 7 canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle

Ekranların sevilen Hint dizisi Masum 439.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Masum son bölümü merakla bekliyor. Masum 439.bölüm izle olarak ekranlara gelecek. Masum 439.yeni bölüm 4 Haziran 2021 Cuma günü tek parça ve canlı yayın Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.

04 Haziran 2021 Cuma 14:50
Masum 439. bölüm Kanal 7 canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 439.yeni bölüm 4 Haziran 2021 Cuma günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın her gün saat 15:20’da yeni bölüm yayınlanan Masum son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Her bölümü büyük ilgi gören Masum son bölüm canlı yayın bugün izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 439.bölüm özet

Cagi annesine Gopi’ye aşık olduğunu söyler. Bu konuşmaya şahit olan Kokila Gopi’yi Cagi’den uzak tutmak ister. Urvaşi de bu konuda Kokila’ya destek vermektedir. Diğer yandan Mira’nın evinde Naia’nın düğün telaşı yaşanmaktadır. Tesadüf eseri Naia ve nişanlısının konuşmalarına sahit olan Vidya, onların Mira’nın Naia’nın üstünden ayırmayan Vidya, onun gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için uğraşır. Düğün töreni tamamlandığında Vidya herkesi salona toplar ve bir görüntü izleteceğini söyler. Naia ve nişanlısını hiç beklemedikleri bir sürpriz beklemektedir.

Masum son bölüm özet

Gopi hastane verdiği hayat savaşını kazanır. Bu haber tüm ailede sevinçle karşılanır. Her şey normale döndüğünde Kokila Modi konağındaki haklarından vazgeçip gitmeye karar verir. Cagi, Kokila’yı evden gitmemesi konusunda ikna eder. Cagi annesiyle konuşurken Parag’ı babası olarak istemediğini de söyler. Urvaşi bunu duyduğunda çok üzülü ve Cagi’ye bundan sonra ne yapması gerektiği konusunda akıl danışır. Modi konağında kendi sorumluluğunu söyleyen Cagi annesinin kim olduğunu itiraf edip etmeme konusunda düşünmektedir.

Masum 439.bölüm tek parça ve HD izlemek için tıklayınız.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 15:20’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 4 Haziran 2021 Cuma günü Kanal 7’de.

 



Son Güncelleme: 04.06.2021 14:50
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