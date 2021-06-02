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Masum 438.bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti Kanal 7

Masum son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün ardından Masum yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Dizinin sevenleri Masum 438.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Masum 438.bölüm fragmanı izle ile heyecan 3 Haziran 2021 Perşembe günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Masum yeni bölüm fragmanı ve özetini haberimizde bulabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:05
Masum 438.bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti Kanal 7
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Masum 438.bölüm fragmanı ile heyecan 3 Haziran 2021 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek. Masum yeni bölüm fragmanı izle, Masum 438.son bölüm merakla bekleniyor. Masum 438.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Masum 438.bölüm fragmanı izle, 3 Haziran 2021 Perşembe günü saat 15:20’de canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 438.bölüm fragmanı

Masum 438.bölüm canlı yayın 3 Haziran 2021 Perşembe günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 438.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum bugün var mı, Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum son bölüm özet

Mansi tarafından vurulan Gopi hastanede canıyla uğraşmaktadır. Jaggi bütün suçu üstlenerek Gopi’nin yaşaması için tapınakta kendine ceza verip dua eder.

Gopi bir mucizeyle yeniden hayat tutunur ve ölüm tehlikesini atlatır. Jaggi kendisi için ölmeyi göze alan Gopi’nin odasına girer. Kokila Jaggi’yi kanlar içinde görünce şoka uğrar. Urmila Jaggi’nin ne yaptığını anlatır. Pari ve Mona Parag’ın yanına gelir ve Urvasi ile birlikte eve gitmelerini söyler.

Jaggi Gopi ile kalacağını söyler ve Urmila ile Kokila eve döner. Sonraki gün Gopi uyanır ve karşısında Jaggi’i görür. Jaggi hastanede Gopi ile ilgilenmektedir ona yemek yedirir ve yardımcı olur. Doktor Gopi’nin iyileştiğini ve taburcu olabileceğini söyler.

Premila hastaneye gelir ve Gopi’de özür dilemek ister ancak buna izin vermezler. Mansi’yi affederse onu uzaklara götüreceklerini söyler. Jaggi bir şartla davayı çekeceğini söyler. Krişna Gopi ile olan sahte evliliğine son verecek ve bu şekilde şikayetini geri alacaktır.

Masum yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.



Son Güncelleme: 02.06.2021 16:05
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Kanal 7Masum
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