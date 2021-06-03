Masum 438. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 438.yeni bölüm 3 Haziran 2021 Perşembe günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın her gün saat 15:20’da yeni bölüm yayınlanan Masum son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Her bölümü büyük ilgi gören Masum son bölüm canlı yayın bugün izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 438.bölüm özet

Gopi hastane verdiği hayat savaşını kazanır. Bu haber tüm ailede sevinçle karşılanır. Her şey normale döndüğünde Kokila Modi konağındaki haklarından vazgeçip gitmeye karar verir. Cagi, Kokila’yı evden gitmemesi konusunda ikna eder. Cagi annesiyle konuşurken Parag’ı babası olarak istemediğini de söyler. Urvaşi bunu duyduğunda çok üzülü ve Cagi’ye bundan sonra ne yapması gerektiği konusunda akıl danışır. Modi konağında kendi sorumluluğunu söyleyen Cagi annesinin kim olduğunu itiraf edip etmeme konusunda düşünmektedir.

Masum son bölüm özet

Mansi tarafından vurulan Gopi hastanede canıyla uğraşmaktadır. Jaggi bütün suçu üstlenerek Gopi’nin yaşaması için tapınakta kendine ceza verip dua eder.

Gopi bir mucizeyle yeniden hayat tutunur ve ölüm tehlikesini atlatır. Jaggi kendisi için ölmeyi göze alan Gopi’nin odasına girer. Kokila Jaggi’yi kanlar içinde görünce şoka uğrar. Urmila Jaggi’nin ne yaptığını anlatır. Pari ve Mona Parag’ın yanına gelir ve Urvasi ile birlikte eve gitmelerini söyler.

Jaggi Gopi ile kalacağını söyler ve Urmila ile Kokila eve döner. Sonraki gün Gopi uyanır ve karşısında Jaggi’i görür. Jaggi hastanede Gopi ile ilgilenmektedir ona yemek yedirir ve yardımcı olur. Doktor Gopi’nin iyileştiğini ve taburcu olabileceğini söyler.

Premila hastaneye gelir ve Gopi’de özür dilemek ister ancak buna izin vermezler. Mansi’yi affederse onu uzaklara götüreceklerini söyler. Jaggi bir şartla davayı çekeceğini söyler. Krişna Gopi ile olan sahte evliliğine son verecek ve bu şekilde şikayetini geri alacaktır.

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Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 15:20’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 3 Haziran 2021 Perşembe günü Kanal 7’de.