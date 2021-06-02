Masum 437. bölüm Kanal 7 canlı izle – 2 Haziran 2021 Çarşamba tek parça Masum yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 437.yeni bölüm 2 Haziran 2021 Çarşamba günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın her gün saat 15:20’da yeni bölüm yayınlanan Masum son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Her bölümü büyük ilgi gören Masum son bölüm canlı yayın bugün izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 437.bölüm özet

Mansi tarafından vurulan Gopi hastanede canıyla uğraşmaktadır. Jaggi bütün suçu üstlenerek Gopi’nin yaşaması için tapınakta kendine ceza verip dua eder.

Gopi bir mucizeyle yeniden hayat tutunur ve ölüm tehlikesini atlatır. Jaggi kendisi için ölmeyi göze alan Gopi’nin odasına girer. Kokila Jaggi’yi kanlar içinde görünce şoka uğrar. Urmila Jaggi’nin ne yaptığını anlatır. Pari ve Mona Parag’ın yanına gelir ve Urvasi ile birlikte eve gitmelerini söyler.

Jaggi Gopi ile kalacağını söyler ve Urmila ile Kokila eve döner. Sonraki gün Gopi uyanır ve karşısında Jaggi’i görür. Jaggi hastanede Gopi ile ilgilenmektedir ona yemek yedirir ve yardımcı olur. Doktor Gopi’nin iyileştiğini ve taburcu olabileceğini söyler.

Masum son bölüm özet

Premila hastaneye gelir ve Gopi’de özür dilemek ister ancak buna izin vermezler. Mansi’yi affederse onu uzaklara götüreceklerini söyler. Jaggi bir şartla davayı çekeceğini söyler. Krişna Gopi ile olan sahte evliliğine son verecek ve bu şekilde şikayetini geri alacaktır.

Cagi, Ahem2in kılığına girip Mansi’nin kendisine inanmasını sağlar. Mansi Ahem’in ruhuyla Kokila Gopi’ye Cagi’nin gerçekte kim olduğunu anlatacaktır. Cagi ve Ahem’in kardeş olduğunu öğrenen Gopi şok geçirir. Urvaşi’nin kendisinden hak ettkleri konumu istediğini söyleyen Kokila ona verdiği sözü tutacaktır. Bir yandan Shekar Cagi’nin kim olduğunu öğrenmek için plan yapılır. Parag’ı arayıp Kokila’nın çok hasta olduğunu söyleyen Shekar, onu Hindistan’a dönmesini ister Bir şekilde Parag’ın saç telini alan Shekar DNA testi yaptıracaktır. Gece yarısı Mansi ve ailesi Modi evine gelecektir.

Masum 437.bölüm tek parça ve HD izlemek için tıklayınız.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 15:20’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 2 Haziran 2021 Çarşamba günü Kanal 7’de.