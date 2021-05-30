Masum 435.bölüm fragmanı ve 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

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Masum 435.bölüm fragmanı izle, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 15:20’de canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 435.bölüm fragmanı

Masum 435.bölüm canlı yayın 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 435.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum son bölüm özet

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Cagi, Ahem2in kılığına girip Mansi’nin kendisine inanmasını sağlar. Mansi Ahem’in ruhuyla konuştuğunu düşünürken evin tapusunun nerede olduğunu söyler. Gopi ve Urmila tapuları almak için Mansi’nin söylediği yere gider. Ancak onların planını çözen Premila onlardan önce oraya gider ve tapuları alır. Elleri boş bir şekilde dönen Urmila ve Gopi farklı bir yol arar ancak Premila onlara yeni engeller çıkarır. Mansi ve Ahem evlenme hayalleri kurar ve düğün hazırlıkları yapar. Gopi ve Cagi’nin oyununu bozmak isteyen Premila ona yardım eder. Cagi, Mansi’nin yanına gider ve ona hazırlıklarda yardım eder.

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Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.