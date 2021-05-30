Masum 434. bölüm Kanal 7 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 434.yeni bölüm 30 Mayıs 2021 Pazar günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın her gün saat 15:20’da yeni bölüm yayınlanan Masum son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Her bölümü büyük ilgi gören Masum son bölüm canlı yayın bugün izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 434.bölüm özet

Cagi, Ahem2in kılığına girip Mansi’nin kendisine inanmasını sağlar. Mansi Ahem’in ruhuyla konuştuğunu düşünürken evin tapusunun nerede olduğunu söyler. Gopi ve Urmila tapuları almak için Mansi’nin söylediği yere gider. Ancak onların planını çözen Premila onlardan önce oraya gider ve tapuları alır. Elleri boş bir şekilde dönen Urmila ve Gopi farklı bir yol arar ancak Premila onlara yeni engeller çıkarır. Mansi ve Ahem evlenme hayalleri kurar ve düğün hazırlıkları yapar. Gopi ve Cagi’nin oyununu bozmak isteyen Premila ona yardım eder. Cagi, Mansi’nin yanına gider ve ona hazırlıklarda yardım eder.

Masum son bölüm özet

Mansi hastanedeki adamlarına Gopi’yi öldürmesini söyler. Gopi, canını kurtarmak adına birçok yolu dener. Kokila Jagi’den kendilerine yardın etmelerine istese de bu istek kabul görmez. Jagi annesinin ısrarıyla Gopi’yi kurtarmaya karar verir. Arkadaşlarını bir araya toplayan Jagi, hastaneye gider ve Gopi’yi Mansi’nin adamlarından kurtarır. Kokila Jagi’nin Gopi’yi getirdiğini görür ve çok sevinir. Mansi ise Gopi’nin kaçtığını anlayınca çıldırır.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 15:20’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 30 Mayıs Pazar günü Kanal 7’de.