Masum 431.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7

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Masum 431.bölüm fragmanı izle, 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 15:20’de canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 431.bölüm fragmanı

Masum 431.bölüm canlı yayın 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 431.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum son bölüm özet

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Mansi hastanedeki adamlarına Gopi’yi öldürmesini söyler. Gopi, canını kurtarmak adına birçok yolu dener. Kokila Jagi’den kendilerine yardın etmelerine istese de bu istek kabul görmez. Jagi annesinin ısrarıyla Gopi’yi kurtarmaya karar verir. Arkadaşlarını bir araya toplayan Jagi, hastaneye gider ve Gopi’yi Mansi’nin adamlarından kurtarır. Kokila Jagi’nin Gopi’yi getirdiğini görür ve çok sevinir. Mansi ise Gopi’nin kaçtığını anlayınca çıldırır.

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Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.