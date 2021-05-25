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Masum 430.bölüm fragmanı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7

Masum son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün ardından Masum yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Dizinin sevenleri Masum 430.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Masum 430.bölüm fragmanı izle ile heyecan 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Masum yeni bölüm fragmanı ve özetini haberimizde bulabilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 15:45
Masum 430.bölüm fragmanı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
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Masum 430.bölüm fragmanı ile heyecan 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Masum yeni bölüm fragmanı izle, Masum 430.son bölüm merakla bekleniyor. Masum 430.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Masum 430.bölüm fragmanı izle, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 15:20’de canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 430.bölüm fragmanı

Masum 430.bölüm canlı yayın 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 430.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum bugün var mı, Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum son bölüm özet

Mansi hastanedeki adamlarına Gopi’yi öldürmesini söyler. Gopi, canını kurtarmak adına birçok yolu dener. Kokila Jagi’den kendilerine yardın etmelerine istese de bu istek kabul görmez. Jagi annesinin ısrarıyla Gopi’yi kurtarmaya karar verir. Arkadaşlarını bir araya toplayan Jagi, hastaneye gider ve Gopi’yi Mansi’nin adamlarından kurtarır. Kokila Jagi’nin Gopi’yi getirdiğini görür ve çok sevinir. Mansi ise Gopi’nin kaçtığını anlayınca çıldırır.

Masum yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

 

Son Güncelleme: 25.05.2021 15:45
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