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Masum 427. bölüm Kanal 7 canlı izle – 23 Mayıs 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle

Ekranların sevilen Hint dizisi Masum 427.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Masum son bölümü merakla bekliyor. Masum 427.bölüm izle olarak ekranlara gelecek. Masum 427.yeni bölüm 23 Mayıs 2021 Pazar günü tek parça ve canlı yayın Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.

23 Mayıs 2021 Pazar 14:45
Masum 427. bölüm Kanal 7 canlı izle – 23 Mayıs 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 427.yeni bölüm 23 Mayıs 2021 Pazar günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın her gün saat 15:20’da yeni bölüm yayınlanan Masum son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Her bölümü büyük ilgi gören Masum son bölüm canlı yayın bugün izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 427.bölüm özet

Mansi hastanedeki adamlarına Gopi’yi öldürmesini söyler. Gopi, canını kurtarmak adına birçok yolu dener. Kokila Jagi’den kendilerine yardın etmelerine istese de bu istek kabul görmez. Jagi annesinin ısrarıyla Gopi’yi kurtarmaya karar verir. Arkadaşlarını bir araya toplayan Jagi, hastaneye gider ve Gopi’yi Mansi’nin adamlarından kurtarır. Kokila Jagi’nin Gopi’yi getirdiğini görür ve çok sevinir. Mansi ise Gopi’nin kaçtığını anlayınca çıldırır.

Masum son bölüm özet

Gopi, Mansi ve Premila’nın gerçek düşüncelerini öğrenince çok üzülür. Onu bir sandalyeye bağlamışlardır. İki asıl yapacaklarını sona saklar. Shekar eve gelir ve Gopi ondan yardım ister. Ancak Shekar Gopi’ye çok kötü davranır. Gopi bir şekilde Kokila’ya haber vermek ister. Aklına bir fikir gelen Gopi, Shekar’ın ayakkabılarının altına tehlikede olduğunu yazar. Shekar’ın ayaklarını gören Kokila durumu anlar ve Gopi’yi kurtarmak için harekete geçer.

Masum 427.bölüm tek parça ve HD izlemek için tıklayınız.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 15:20’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 23 Mayıs Pazar günü Kanal 7’de.



Son Güncelleme: 23.05.2021 14:45
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