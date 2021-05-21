Masum 426.bölüm fragmanı ve 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

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Masum 426.bölüm fragmanı izle, 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 426.bölüm fragmanı

Masum 426.bölüm canlı yayın 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 426.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum son bölüm özet

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Gopi, Mansi ve Premila’nın gerçek düşüncelerini öğrenince çok üzülür. Onu bir sandalyeye bağlamışlardır. İki asıl yapacaklarını sona saklar. Shekar eve gelir ve Gopi ondan yardım ister. Ancak Shekar Gopi’ye çok kötü davranır. Gopi bir şekilde Kokila’ya haber vermek ister. Aklına bir fikir gelen Gopi, Shekar’ın ayakkabılarının altına tehlikede olduğunu yazar. Shekar’ın ayaklarını gören Kokila durumu anlar ve Gopi’yi kurtarmak için harekete geçer.

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Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.