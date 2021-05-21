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Masum 426.bölüm fragmanı ve 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Masum son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün ardından Masum yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Dizinin sevenleri Masum 426.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Masum 426.bölüm fragmanı izle ile heyecan 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Masum yeni bölüm fragmanı ve özetini haberimizde bulabilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 17:39
Masum 426.bölüm fragmanı ve 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
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Masum 426.bölüm fragmanı ile heyecan 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Masum yeni bölüm fragmanı izle, Masum 426.son bölüm merakla bekleniyor. Masum 426.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Masum 426.bölüm fragmanı izle, 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 426.bölüm fragmanı

Masum 426.bölüm canlı yayın 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 426.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum bugün var mı, Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum son bölüm özet

Gopi, Mansi ve Premila’nın gerçek düşüncelerini öğrenince çok üzülür. Onu bir sandalyeye bağlamışlardır. İki asıl yapacaklarını sona saklar. Shekar eve gelir ve Gopi ondan yardım ister. Ancak Shekar Gopi’ye çok kötü davranır. Gopi bir şekilde Kokila’ya haber vermek ister. Aklına bir fikir gelen Gopi, Shekar’ın ayakkabılarının altına tehlikede olduğunu yazar. Shekar’ın ayaklarını gören Kokila durumu anlar ve Gopi’yi kurtarmak için harekete geçer.

Masum yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.



Son Güncelleme: 21.05.2021 17:39
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