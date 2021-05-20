Masum 425.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7

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Masum 425.bölüm fragmanı izle, 21 Mayıs 2021 Cuma günü canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 425.bölüm fragmanı

Masum 425.bölüm canlı yayın 21 Mayıs 2021 Cuma günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 425.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum son bölüm özet

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Cigar’ın bir anda kaybolmasının ardından herkes endişe içindedir. İş anlaşması için uğraşan Cigar’on ani kaybolmasının arkasında serserilerin ona saldırması vardır. Cigar’ı dövüp evrak çantasını alan adamlar çantayı gizemli kişiye verir. Gopi ise Samar ile Cigar’ı aramaktadır. Premila bunu öğrendiğinde çok sinirlenir. Cigar kanlar içinde zar zor eve gelir. Onu bu halde görev ev halkı paniğe kapılır. Cigar bu olayın sorumlusu olarak Gopi’i gösterir.

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Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.