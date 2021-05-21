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Masum 425. bölüm Kanal 7 canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle

Ekranların sevilen Hint dizisi Masum 425.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Masum son bölümü merakla bekliyor. Masum 425.bölüm izle olarak ekranlara gelecek. Masum 425.yeni bölüm 21 Mayıs 2021 Cuma günü tek parça ve canlı yayın Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.

21 Mayıs 2021 Cuma 17:39
Masum 425. bölüm Kanal 7 canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 425.yeni bölüm 21 Mayıs 2021 Cuma günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın her gün saat 15:20’da yeni bölüm yayınlanan Masum son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Her bölümü büyük ilgi gören Masum son bölüm canlı yayın bugün izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 425.bölüm özet

Gopi, Mansi ve Premila’nın gerçek düşüncelerini öğrenince çok üzülür. Onu bir sandalyeye bağlamışlardır. İki asıl yapacaklarını sona saklar. Shekar eve gelir ve Gopi ondan yardım ister. Ancak Shekar Gopi’ye çok kötü davranır. Gopi bir şekilde Kokila’ya haber vermek ister. Aklına bir fikir gelen Gopi, Shekar’ın ayakkabılarının altına tehlikede olduğunu yazar. Shekar’ın ayaklarını gören Kokila durumu anlar ve Gopi’yi kurtarmak için harekete geçer.

Masum son bölüm özet

Premila Gopi’yi Shekar’ın evine gelmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Ancak Gopi bunu kabul etmez. Bu durum Pari’nin tüm planlarını bozacaktır. Gopi’yi evden göndermek isteyen Pari, bir akrep bulur ve onu Gopi’nin yanına bırakacaktır. Premila son anda akrebi fark edip Gopi’yi kurtarır. Ancak akrep Premila’yı sokacaktır. Premila iyileştiğinde akrabalarına gelinini göstermek isteyecektir. Akrabaları Gopi hakkında kötü konuşur ve bu durum Premila’yı üzer. Bir yandan da Mira Priyal’i yatılı okula gönderecektir. Priyal’in kendi kızı olduğunu söyleyen Mira Vidya’ya karşı gelir. Mira yeni bir plan peşindedir.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 15:20’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 21 Mayıs Cuma günü Kanal 7’de.

Masum 425.bölüm tek parça ve HD izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 21.05.2021 17:39
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