Masum 424. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 424.yeni bölüm 20 Mayıs 2021 Perşembe günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın her gün saat 16:20’da yeni bölüm yayınlanan Masum son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Her bölümü büyük ilgi gören Masum son bölüm canlı yayın bugün izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 424.bölüm özet

Cigar’ın bir anda kaybolmasının ardından herkes endişe içindedir. İş anlaşması için uğraşan Cigar’on ani kaybolmasının arkasında serserilerin ona saldırması vardır. Cigar’ı dövüp evrak çantasını alan adamlar çantayı gizemli kişiye verir. Gopi ise Samar ile Cigar’ı aramaktadır. Premila bunu öğrendiğinde çok sinirlenir. Cigar kanlar içinde zar zor eve gelir. Onu bu halde görev ev halkı paniğe kapılır. Cigar bu olayın sorumlusu olarak Gopi’i gösterir.

Masum son bölüm özet

Premila Gopi’yi Shekar’ın evine gelmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Ancak Gopi bunu kabul etmez. Bu durum Pari’nin tüm planlarını bozacaktır. Gopi’yi evden göndermek isteyen Pari, bir akrep bulur ve onu Gopi’nin yanına bırakacaktır. Premila son anda akrebi fark edip Gopi’yi kurtarır. Ancak akrep Premila’yı sokacaktır. Premila iyileştiğinde akrabalarına gelinini göstermek isteyecektir. Akrabaları Gopi hakkında kötü konuşur ve bu durum Premila’yı üzer. Bir yandan da Mira Priyal’i yatılı okula gönderecektir. Priyal’in kendi kızı olduğunu söyleyen Mira Vidya’ya karşı gelir. Mira yeni bir plan peşindedir.

Masum konusu

Masum dizisi oyuncuları

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 16:00’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 20 Mayıs 2021 Perşembe günü Kanal 7’de.

Masum 424.bölüm tek parça ve HD izlemek için tıklayınız.