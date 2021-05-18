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Masum 423.bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7

Masum son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün ardından Masum yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Dizinin sevenleri Masum 423.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Masum 423.bölüm fragmanı izle ile heyecan 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Masum yeni bölüm fragmanı ve özetini haberimizde bulabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 15:45
Masum 423.bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
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Masum 423.bölüm fragmanı ile heyecan 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Masum yeni bölüm fragmanı izle, Masum 423.son bölüm merakla bekleniyor. Masum 423.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Masum 423.bölüm fragmanı izle, 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 423.bölüm fragmanı

Masum 423.bölüm canlı yayın 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 423.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum bugün var mı, Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum son bölüm özet

Cigar’ın bir anda kaybolmasının ardından herkes endişe içindedir. İş anlaşması için uğraşan Cigar’on ani kaybolmasının arkasında serserilerin ona saldırması vardır. Cigar’ı dövüp evrak çantasını alan adamlar çantayı gizemli kişiye verir. Gopi ise Samar ile Cigar’ı aramaktadır. Premila bunu öğrendiğinde çok sinirlenir. Cigar kanlar içinde zar zor eve gelir. Onu bu halde görev ev halkı paniğe kapılır. Cigar bu olayın sorumlusu olarak Gopi’i gösterir.

Masum yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.



Son Güncelleme: 18.05.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
370. BölümCanlıIzleKanal 7
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