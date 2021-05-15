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Masum 420.bölüm fragmanı ve 16 Mayıs 2021 Pazar özeti Kanal 7

Masum son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün ardından Masum yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Dizinin sevenleri Masum 420.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Masum 420.bölüm fragmanı izle ile heyecan 16 Mayıs 2021 Pazar günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Masum yeni bölüm fragmanı ve özetini haberimizde bulabilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:22
Masum 420.bölüm fragmanı ve 16 Mayıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
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Masum 420.bölüm fragmanı ile heyecan 16 Mayıs 2021 Pazar günü kaldığı yerden devam edecek. Masum yeni bölüm fragmanı izle, Masum 420.son bölüm merakla bekleniyor. Masum 420.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Masum 420.bölüm fragmanı izle, 16 Mayıs 2021 Pazar günü canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 420.bölüm fragmanı

Masum 420.bölüm canlı yayın 16 Mayıs 2021 Pazar günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 420.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum bugün var mı, Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum son bölüm özet

Premila Gopi’yi Shekar’ın evine gelmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Ancak Gopi bunu kabul etmez. Bu durum Pari’nin tüm planlarını bozacaktır. Gopi’yi evden göndermek isteyen Pari, bir akrep bulur ve onu Gopi’nin yanına bırakacaktır. Premila son anda akrebi fark edip Gopi’yi kurtarır. Ancak akrep Premila’yı sokacaktır. Premila iyileştiğinde akrabalarına gelinini göstermek isteyecektir. Akrabaları Gopi hakkında kötü konuşur ve bu durum Premila’yı üzer. Bir yandan da Mira Priyal’i yatılı okula gönderecektir. Priyal’in kendi kızı olduğunu söyleyen Mira Vidya’ya karşı gelir. Mira yeni bir plan peşindedir.

Masum yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.



Son Güncelleme: 15.05.2021 13:22
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Anahtar Kelimeler:
FragmanKanal 7Masum
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