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Masum 419.bölüm fragmanı ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Masum son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün ardından Masum yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Dizinin sevenleri Masum 419.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Masum 419.bölüm fragmanı izle ile heyecan 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Masum yeni bölüm fragmanı ve özetini haberimizde bulabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 13:07
Masum 419.bölüm fragmanı ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
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Masum 419.bölüm fragmanı ile heyecan 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Masum yeni bölüm fragmanı izle, Masum 419.son bölüm merakla bekleniyor. Masum 419.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Masum 419.bölüm fragmanı izle, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 419.bölüm fragmanı

Masum 419.bölüm canlı yayın 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 419.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum bugün var mı, Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum son bölüm özet

Pari Gopi’nin sunumunu engellemek istese de başarısız olur. Gopi yeni bir iş anlaşması yapacaktır. Kokila’nın kendisine verdiği aile yadigarı takıları geri alan Gopi, takıları çok mutlu şekilde annesine geri verir. Shekar’ın annesi Premila bir anda eve gelir ve gelinini görmek istediğini söyler. Gopi ve Shekar’n normal bir evlilik yaptığını zanneden Premila Gopi’in kendisine gelin gibi davranmasını bekler. Premila’nın bir anda gelmesi Gopi’nin işlerini bozar. Gopi’yi Shekar’ın evine götürmek isteyen Premila Gopi için tören düzenleyecektir.

Masum yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

 



Son Güncelleme: 14.05.2021 13:07
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Anahtar Kelimeler:
Kanal 7FragmanMasum
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