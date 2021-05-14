Masum 419.bölüm fragmanı ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

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Masum 419.bölüm fragmanı izle, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.
Masum 419.bölüm fragmanı
Masum 419.bölüm canlı yayın 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 419.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.
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Masum son bölüm özet
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Masum konusu
Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.
Masum dizisi oyuncuları
Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.