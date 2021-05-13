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Masum 418.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7

Masum son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün ardından Masum yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Dizinin sevenleri Masum 418.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Masum 418.bölüm fragmanı izle ile heyecan 14 Mayıs 2021 Cuma günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Masum yeni bölüm fragmanı ve özetini haberimizde bulabilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:30
Masum 418.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
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Masum 418.bölüm fragmanı ile heyecan 14 Mayıs 2021 Cuma günü kaldığı yerden devam edecek. Masum yeni bölüm fragmanı izle, Masum 418.son bölüm merakla bekleniyor. Masum 418.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Masum 418.bölüm fragmanı izle, 14 Mayıs 2021 Cuma günü canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 418.bölüm fragmanı

Masum 418.bölüm canlı yayın 14 Mayıs 2021 Cuma günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 418.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum bugün var mı, Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum son bölüm özet

Pari’nin planı başarısız olur ve bu yenilginin ardından Pari, hırsını alamaz yeni planlar yapar. Pari’nin yeni hedefi Sona’dr. Elindek hediyelerle Urmila’nın evine giden Pari, Sona’dan eve dönmesini ister. Sona bunu kabul etmez. Pari çaresiz bir şekilde Gopi’den onu ikna etmesini ister. Gopi’nin isteği ve ısrar üzerine Sona Modi konağına gitmeyi kabul eder. Sahir ise annesinin bir şeyin peşinde olduğunu ve bu nedenle Sona’y çağırdığını düşünür. Pari Sona için bir bebek partisi verir. Urmila bu partiden şüphelenir.

Masum yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.



Son Güncelleme: 13.05.2021 15:30
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Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Masum
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