Masum 418.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7

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Masum 418.bölüm fragmanı izle, 14 Mayıs 2021 Cuma günü canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 418.bölüm fragmanı

Masum 418.bölüm canlı yayın 14 Mayıs 2021 Cuma günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 418.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum son bölüm özet

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Pari’nin planı başarısız olur ve bu yenilginin ardından Pari, hırsını alamaz yeni planlar yapar. Pari’nin yeni hedefi Sona’dr. Elindek hediyelerle Urmila’nın evine giden Pari, Sona’dan eve dönmesini ister. Sona bunu kabul etmez. Pari çaresiz bir şekilde Gopi’den onu ikna etmesini ister. Gopi’nin isteği ve ısrar üzerine Sona Modi konağına gitmeyi kabul eder. Sahir ise annesinin bir şeyin peşinde olduğunu ve bu nedenle Sona’y çağırdığını düşünür. Pari Sona için bir bebek partisi verir. Urmila bu partiden şüphelenir.

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Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.