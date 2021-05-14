Masum 418. bölüm Kanal 7 canlı izle – 14 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 418.yeni bölüm 14 Mayıs 2021 Cuma günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın her gün saat 16:00’da yeni bölüm yayınlanan Masum son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Her bölümü büyük ilgi gören Masum son bölüm canlı yayın bugün izleyici karşısına çıkıyor.
Masum 418.bölüm özet
Pari Gopi’nin sunumunu engellemek istese de başarısız olur. Gopi yeni bir iş anlaşması yapacaktır. Kokila’nın kendisine verdiği aile yadigarı takıları geri alan Gopi, takıları çok mutlu şekilde annesine geri verir. Shekar’ın annesi Premila bir anda eve gelir ve gelinini görmek istediğini söyler. Gopi ve Shekar’n normal bir evlilik yaptığını zanneden Premila Gopi’in kendisine gelin gibi davranmasını bekler. Premila’nın bir anda gelmesi Gopi’nin işlerini bozar. Gopi’yi Shekar’ın evine götürmek isteyen Premila Gopi için tören düzenleyecektir.
Masum son bölüm özet
Masum 418.bölüm tek parça ve HD izlemek için tıklayınız.
Masum konusu
Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.
Masum dizisi oyuncuları
Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.
Masum haftanın her günü saat 16:00’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 14 Mayıs Cuma günü Kanal 7’de.