İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Masum 418. bölüm Kanal 7 canlı izle – 14 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle

Ekranların sevilen Hint dizisi Masum 418.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Masum son bölümü merakla bekliyor. Masum 418.yeni bölüm 14 Mayıs 2021 Cuma günü tek parça ve canlı yayın Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.

14 Mayıs 2021 Cuma 14:18
Masum 418. bölüm Kanal 7 canlı izle – 14 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Takip Et:

 

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 418.yeni bölüm 14 Mayıs 2021 Cuma günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın her gün saat 16:00’da yeni bölüm yayınlanan Masum son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Her bölümü büyük ilgi gören Masum son bölüm canlı yayın bugün izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 418.bölüm özet

Pari Gopi’nin sunumunu engellemek istese de başarısız olur. Gopi yeni bir iş anlaşması yapacaktır. Kokila’nın kendisine verdiği aile yadigarı takıları geri alan Gopi, takıları çok mutlu şekilde annesine geri verir. Shekar’ın annesi Premila bir anda eve gelir ve gelinini görmek istediğini söyler. Gopi ve Shekar’n normal bir evlilik yaptığını zanneden Premila Gopi’in kendisine gelin gibi davranmasını bekler. Premila’nın bir anda gelmesi Gopi’nin işlerini bozar. Gopi’yi Shekar’ın evine götürmek isteyen Premila Gopi için tören düzenleyecektir.

Masum son bölüm özet

Pari’nin planı başarısız olur ve bu yenilginin ardından Pari, hırsını alamaz yeni planlar yapar. Pari’nin yeni hedefi Sona’dr. Elindek hediyelerle Urmila’nın evine giden Pari, Sona’dan eve dönmesini ister. Sona bunu kabul etmez. Pari çaresiz bir şekilde Gopi’den onu ikna etmesini ister. Gopi’nin isteği ve ısrar üzerine Sona Modi konağına gitmeyi kabul eder. Sahir ise annesinin bir şeyin peşinde olduğunu ve bu nedenle Sona’y çağırdığını düşünür. Pari Sona için bir bebek partisi verir. Urmila bu partiden şüphelenir.

Masum 418.bölüm tek parça ve HD izlemek için tıklayınız.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 16:00’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 14 Mayıs Cuma günü Kanal 7’de.

 



Son Güncelleme: 14.05.2021 14:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Masum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??

Popüler Haberler

Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan kimdir?
Son Yaz dizisi Altay’ı kim canlandırıyor? Ata Nedim Arman'ın biyografisi
İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 13 Mayıs 2021
Payitaht Abdülhamid Şehzade ölüyor mu?
Kredi notu düşük olanlara gelir belgesiz kredi veren 4 özel bankadan 15000 TL kredi kampanyası
Ramo dizisi Taner kimdir? Bora Cengiz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar yer aldığı dizi ve film yapımları
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı'nın hayatı!
Akrep Ferda Kimdir? Evrim Alasya Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Seni Çok Bekledim dizisindeki Songül karakteri kimdir? Selen Domaç nereli, yaşı kaç?
Seni Çok Bekledim Osman Efe karakterini kim canlandırıyor? Şehsuvar Aktaş kimdir?
Akrep dizisi Fikret karakteri kimdir? Bekir Aksoy'un hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.