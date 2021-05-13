Masum 417. bölüm Kanal 7 canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 417.yeni bölüm 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın her gün saat 16:00’da yeni bölüm yayınlanan Masum son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Her bölümü büyük ilgi gören Masum son bölüm canlı yayın bugün izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 417.bölüm özet

Pari’nin planı başarısız olur ve bu yenilginin ardından Pari, hırsını alamaz yeni planlar yapar. Pari’nin yeni hedefi Sona’dr. Elindek hediyelerle Urmila’nın evine giden Pari, Sona’dan eve dönmesini ister. Sona bunu kabul etmez. Pari çaresiz bir şekilde Gopi’den onu ikna etmesini ister. Gopi’nin isteği ve ısrar üzerine Sona Modi konağına gitmeyi kabul eder. Sahir ise annesinin bir şeyin peşinde olduğunu ve bu nedenle Sona’y çağırdığını düşünür. Pari Sona için bir bebek partisi verir. Urmila bu partiden şüphelenir.

Masum konusu

Masum dizisi oyuncuları

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 16:00’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 12 Mayıs Çarşamba günü Kanal 7’de.

Masum 417.bölüm tek parça ve HD izlemek için tıklayınız.