İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Masum 416.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7

Masum son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün ardından Masum yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Dizinin sevenleri Masum 416.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Masum 416.bölüm fragmanı izle ile heyecan 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Masum yeni bölüm fragmanı ve özetini haberimizde bulabilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı 15:45
Masum 416.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Takip Et:

Masum 416.bölüm fragmanı ile heyecan 12 Mayıs Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Masum yeni bölüm fragmanı izle, Masum 416.son bölüm merakla bekleniyor. Masum 416.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Masum 416.bölüm fragmanı izle, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 416.bölüm fragmanı

Masum 416.bölüm canlı yayın 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 416.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum bugün var mı, Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum son bölüm özet

Pari, Gopi’nin şirkete ve işlere yönelmesine engellemek adına çalışanların içeceklerine uyku ilacı atar. İşler tersine gitmeye başlar. Gopi’ye bu süreçte Kokila ve Urmila destek verir. Bu sayede ayağa kalka Gopi, iş tekrar koyulur. Mahalledeki kadınlarında kendisine destek verdiği gören Gopi, siparişleri zamanında teslim etmek için canla başla çalışır. Pari ise buna engel olmak için palyaço kılında Urmila’nın evine gider. Kumaşları yakmak isteyen Pari istediğini yapamayacak ve her şey ortaya çıkacaktır.

Masum yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.



Son Güncelleme: 11.05.2021 15:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
370. BölümCanlıIzleKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
Yaralı Kalbim dizisinden sonra yeni dizi başlayacak mı, hangi dizi başlayacak?
Yaralı Kalbim dizisinden sonra yeni dizi başlayacak mı, hangi dizi başlayacak?
Çukur Nedim öldü mü? İlkay Akdağlı diziden ayrıldı mı?
Çukur Nedim öldü mü? İlkay Akdağlı diziden ayrıldı mı?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Popüler Haberler

Beşiktaş Fatih Karagümrük şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports BJK Karagümrük tek maç nasıl satın alınır?
Whatsapp gibi konuşma programları 2021
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
Survivor Batuhan ve Aleyna aşk mı yaşıyor?
Gelinim Mutfakta Nilgün kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Kaynana Nilgün kimdir?
Sadakatsiz dizi oyuncusu Selen kimdir? Dora Dalgıç hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Seni Çok Bekledim Şebo Kimdir? Sibel Şişman dizileri ve yapımları
Masum 415. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Masum yeni son bölüm izle
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Uyanış: Büyük Selçuklu 31. bölüm izle tek parça! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm kesintisiz izle!
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl alınır mı? Huawei band 4 inceleme ve kullanıcı yorumları
Bayramda mezarlıklar ziyarete edilebilecek mi, yasak var mı? Arefe günü mezarlık ziyaretleri yasak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.