Masum 416.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7

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Masum 416.bölüm fragmanı izle, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 416.bölüm fragmanı

Masum 416.bölüm canlı yayın 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 416.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum son bölüm özet

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Pari, Gopi’nin şirkete ve işlere yönelmesine engellemek adına çalışanların içeceklerine uyku ilacı atar. İşler tersine gitmeye başlar. Gopi’ye bu süreçte Kokila ve Urmila destek verir. Bu sayede ayağa kalka Gopi, iş tekrar koyulur. Mahalledeki kadınlarında kendisine destek verdiği gören Gopi, siparişleri zamanında teslim etmek için canla başla çalışır. Pari ise buna engel olmak için palyaço kılında Urmila’nın evine gider. Kumaşları yakmak isteyen Pari istediğini yapamayacak ve her şey ortaya çıkacaktır.

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Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.