Masum 415.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7

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Masum 415.bölüm fragmanı izle, 11 Mayıs 2021 Salı günü canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 415.bölüm fragmanı

Masum 415.bölüm canlı yayın 11 Mayıs 2021 Salı günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 415.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum son bölüm özet

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Mira bebeğinin intikamını almak için kurduğu planı devreye sokar. Vidya ve kızını birbirinden uzaklaştıracaktır. Gopi ise yeni iş için maddi destek arayışındadır. Kokila aile yadigarı takılarıı Gopi’ye vermeyi teklif eder. Bunu duyan Pari çok sinirlenir ve takıları geri almaya çalışır.

Ancak Kokila takıların kendisinin olduğunu ve istediğini yapabileceğini söyleyerek ona karşı çıkar. Pari Gopi’ye işleri yürütemezse tüm haklarından vazgeçmesi için söz vermesini söyler. Pari’nin bu talebi karşısında Gopi teklifi kabul eder. Gopi her şeyi bırakıp işiyle ilgilenmeye başlamıştır.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.