İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Masum 415.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7

Masum son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün ardından Masum yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Dizinin sevenleri Masum 415.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Masum 415.bölüm fragmanı izle ile heyecan 11 Mayıs 2021 Salı günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. Masum yeni bölüm fragmanı ve özetini haberimizde bulabilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:16
Masum 415.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Takip Et:

Masum 415.bölüm fragmanı ile heyecan 11 Mayıs Salı günü kaldığı yerden devam edecek. Masum yeni bölüm fragmanı izle, Masum 415.son bölüm merakla bekleniyor. Masum 415.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Masum 415.bölüm fragmanı izle, 11 Mayıs 2021 Salı günü canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 415.bölüm fragmanı

Masum 415.bölüm canlı yayın 11 Mayıs 2021 Salı günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 415.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum bugün var mı, Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum son bölüm özet

Mira bebeğinin intikamını almak için kurduğu planı devreye sokar. Vidya ve kızını birbirinden uzaklaştıracaktır. Gopi ise yeni iş için maddi destek arayışındadır. Kokila aile yadigarı takılarıı Gopi’ye vermeyi teklif eder. Bunu duyan Pari çok sinirlenir ve takıları geri almaya çalışır.

Ancak Kokila takıların kendisinin olduğunu ve istediğini yapabileceğini söyleyerek ona karşı çıkar. Pari Gopi’ye işleri yürütemezse tüm haklarından vazgeçmesi için söz vermesini söyler. Pari’nin bu talebi karşısında Gopi teklifi kabul eder. Gopi her şeyi bırakıp işiyle ilgilenmeye başlamıştır.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.





Son Güncelleme: 10.05.2021 15:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzleCanlıKanal 7374. BölümMasum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? 2021 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Mayıs 2021 Pazartesi
19 Nisan reyting sonuçları: Çukur, Kağıt Ev, Maraşlı reyting sıralaması nasıl?
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
On Numara 10 Mayıs 2021 sonuçları, sonuç sorgulama ekranı
Masum 411. bölüm Kanal 7 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Kanal D canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
FOX Son Yaz yeni bölüm neden yok? 7 Mayıs Son Yaz final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 5 Mayıs Çarşamba 2021
TV yayın akışı 9 Mayıs 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu yaşı ve oynadığı diziler
Maraşlı Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik hakkında bilgiler
Yasak Elma Çağatay karakterini kim canlandırıyor? Berk Oktay kimdir?
Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 110.bölüm tek parça izle!
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Rüyada büyük fare görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? büyük fare görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.