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Masum 415. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Masum yeni son bölüm izle

Ekranların sevilen Hint dizisi Masum 415.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Masum son bölümü merakla bekliyor. Masum 415.yeni bölüm 11 Mayıs 2021 Salı günü tek parça ve canlı yayın Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.

11 Mayıs 2021 Salı 14:01
Masum 415. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Masum yeni son bölüm izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 415.yeni bölüm 11 Mayıs 2021 Salı günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın her gün saat 16:00’da yeni bölüm yayınlanan Masum son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Her bölümü büyük ilgi gören Masum son bölüm canlı yayın bugün izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 415.bölüm özet

Pari, Gopi’nin şirkete ve işlere yönelmesine engellemek adına çalışanların içeceklerine uyku ilacı atar. İşler tersine gitmeye başlar. Gopi’ye bu süreçte Kokila ve Urmila destek verir. Bu sayede ayağa kalka Gopi, iş tekrar koyulur. Mahalledeki kadınlarında kendisine destek verdiği gören Gopi, siparişleri zamanında teslim etmek için canla başla çalışır. Pari ise buna engel olmak için palyaço kılında Urmila’nın evine gider. Kumaşları yakmak isteyen Pari istediğini yapamayacak ve her şey ortaya çıkacaktır.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 16:00’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 11 Mayıs Salı günü Kanal 7’de.

Masum 415. bölüm tek parça HD izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 11.05.2021 14:01
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