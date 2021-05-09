Masum 414.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Masum 414.bölüm fragmanı ile Pazartesi günü Kanal 7 ekranlarından heyecan kaldığı yerden devam edecek. Son bölüm çok beğenilen Masum 414.yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz. Masum 414.bölüm izle, 10 Mayıs Pazartesi günü Kanal 7’den ekranlara gelecek.

Masum 414.bölüm özeti

Shekar Gopi ile evlenmek istediği söyler ve Kokila buna çok sinirlendir. Onu evde kovar. Tüm aile Shaker’in isteğine çok öfkelenmiştir. Ancak Vidya bu evlilik sayesinde yıllardır içine kapanık olarak duran annesine iyi gelebileceğini düşünür. Kokila bu sırada Gopi için bir doktor arayışındadır. Ancak bir türlü uygun bir doktor bulunmaz. Kokila Gopi için Cigar’dan yardım ister ancak Cigar’ın başka planları vardır.

Gopi odasında uyurken eve bir şekilde girmeyi başaran Shekar Gopi’nin odasına girer. Bu sırada çıkan yangın herkesi korkutur. Shekar ise Gopi’yi yangından kurtarmaya çalışacaktır.

Masum 414.bölüm fragmanı

Masum 414.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir. Masum 414.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Masum son bölümde ne oldu?

Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarından yayınlanan Masum bu hafta yayınlanacak mı, Masum yeni bölümde ne olacak? Masum son bölüm canlı yayın 10 Mayıs Pazartesi günü Kanal 7’de.

Ahem’in ölümün ardından Cigar, şirketin ve evin tüm sorumluluklarını alır. Her şeyi ele geçiren Pari ise Gopi ve Kokila üzerinden planlar yapar. Onları fazlalık olarak görev Pari, ikiliyi konaktan göndermek ister.

Mira geçmişte olanlar yüzünden Mira’ya kötü davranırken, Kokila ailesinin bu durumuna çok üzülür. Mira Daram’ı doğum günü için parti hazırlar ve tüm aileyi partiye davet eder. Kokila ve Gopi partiye hazırlanır nacak Cigar onları partiye götürmez.

Masum dizi konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.