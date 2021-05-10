Masum 414. bölüm Kanal 7 canlı izle – 10 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Masum yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 414.yeni bölüm 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın her gün saat 16:10’da yeni bölüm yayınlanan Masum son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Her bölümü büyük ilgi gören Masum son bölüm canlı yayın bugün izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 414.bölüm özet

Mira bebeğinin intikamını almak için kurduğu planı devreye sokar. Vidya ve kızını birbirinden uzaklaştıracaktır. Gopi ise yeni iş için maddi destek arayışındadır. Kokila aile yadigarı takılarıı Gopi’ye vermeyi teklif eder. Bunu duyan Pari çok sinirlenir ve takıları geri almaya çalışır.

Ancak Kokila takıların kendisinin olduğunu ve istediğini yapabileceğini söyleyerek ona karşı çıkar. Pari Gopi’ye işleri yürütemezse tüm haklarından vazgeçmesi için söz vermesini söyler. Pari’nin bu talebi karşısında Gopi teklifi kabul eder. Gopi her şeyi bırakıp işiyle ilgilenmeye başlamıştır.

Masum konusu

Masum dizisi oyuncuları

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 16:10’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 9 Mayıs Pazar günü Kanal 7’de.

Masum 414.bölüm tek parça ve HD izlemek için tıklayınız.