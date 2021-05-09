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Masum 413. bölüm Kanal 7 canlı izle – 9 Mayıs 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle

Ekranların sevilen Hint dizisi Masum 413.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Masum son bölümü merakla bekliyor. Masum 413.yeni bölüm 9 Mayıs 2021 Pazar günü tek parça ve canlı yayın Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.

09 Mayıs 2021 Pazar 12:56
Masum 413. bölüm Kanal 7 canlı izle – 9 Mayıs 2021 Pazar tek parça Masum yeni son bölüm izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum 413.yeni bölüm 9 Mayıs 2021 Pazar günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın her gün saat 16:10’da yeni bölüm yayınlanan Masum son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Her bölümü büyük ilgi gören Masum son bölüm canlı yayın bugün izleyici karşısına çıkıyor.

Masum 413.bölüm özet

Ahem’in ölümün ardından Cigar, şirketin ve evin tüm sorumluluklarını alır. Her şeyi ele geçiren Pari ise Gopi ve Kokila üzerinden planlar yapar. Onları fazlalık olarak görev Pari, ikiliyi konaktan göndermek ister.

Mira geçmişte olanlar yüzünden Mira’ya kötü davranırken, Kokila ailesinin bu durumuna çok üzülür. Mira Daram’ı doğum günü için parti hazırlar ve tüm aileyi partiye davet eder. Kokila ve Gopi partiye hazırlanır nacak Cigar onları partiye götürmez.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 16:10’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 9 Mayıs Pazar günü Kanal 7’de.

Masum 413.bölüm tek parça ve HD izlemek için tıklayınız.

 





Son Güncelleme: 09.05.2021 12:56
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Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Masum
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