Masum 412.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Masum 412.bölüm fragmanı ile heyecan 8 Mayıs Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Masum yeni bölüm fragmanı izle, Masum 412.son bölüm merakla bekleniyor. Masum 412.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Masum 412.bölüm fragmanı izle, 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 411.bölüm fragmanı

Masum 412.bölüm canlı yayın 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Haftanın her günü izleyici karşısına çıkan Masum 412.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum bugün var mı, Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum son bölüm özet

Gopi, Kokila’nın zorlaması sonucu Doktor Krisha ile evlendi. Modi konağında Kokika’ya karşı sert ir tavır oluştu ve Koki de konağı terk etti. Kokila2nın konaktan ayrılmasının ardından olaylar sakinleşti.

Doktor Kokila’nın hastanede olduğunu ve Gopi’nin hastaneye gelmesini istedi. Gopi hastaneye gitti ve Doktor Kokila’nın kaza geçirdiğini söyledi. Gopi, Kokila’nın durumuna çok öfkelenir, Modi konağındakilere çok sert çıkar.

Doktor Krisha Urmila’yı arayarak Koki’nin hastanede olduğunu haber verir. Urmila ve Sona hemen hastaneye gelir. Kokila uyandığında Gopi ve Urmila’yı yanında görür. Kokila konaktan kovulduğunu söylemez ve Urmila’ya da Gopi’ye anlatmamasını söyler. En sonunda Urmila dayanamaz ve her şeyi anlatır. Konakta Ahem’i ölümünden sonra Jigar’ın değişimi, Pari’nin ise konağı hakimiyet altına aldığını söyler. Tüm yaşananlardan sonra Hetal, büyükanne ve evdeki diğer erkekler Amerika’ya gitmiştir. Gopi duyduklarının ardından adeta şoka uğrar.

Gopi olanları öğrendikten sonran intikam planı yapar. Modi konağına yeniden yerleşecek olan Gopi, doktorunda onlarla kalacağını söyler. Gopi artık konakta ipleri eline alacaktır. Gopi artık konağın yeni sultanı olmuştur.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.