Masum 411.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7

Masum 411.bölüm fragmanı ile heyecan 7 Mayıs Cuma günü kaldığı yerden devam edecek. Masum yeni bölüm fragmanı izle, Masum 411.son bölüm merakla bekleniyor. Masum 411.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Masum 411.bölüm fragmanı izle, 7 Mayıs 2021 Cuma günü canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 411.bölüm fragmanı

Masum 411.bölüm canlı yayın 7 Mayıs 2021 Cuma günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Yaralı Kalbim 411.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum bugün var mı, Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum son bölüm özet

Gopi, Shekar ile evlenmek üzereyken bir anda kendine gelir ve evlenmekten vazgeçer. Gopi bilincinin yerinde olmadığı anlaşıldığında herkes şoktadır. Kokila onu durdurur ve tüm ritüellerin yapıldığını söyleyerek onu evlenmeye zorlar.

Gopi evlenmeyi kabul etmese de Kokila onu tehdit ettiği eder. Bunlar olurken Doktor, zor bir durumdadır. Gopi Ahem’i sevdiğini evlenmek istemediği söylemiştir. Doktor bu durumla çok üzülür. Koki Gopi’yi evlenmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Ancak Kokila dışında kimse Koki’yi anlamaz. Gopi Ahem’in yasını sonsuza dek tutmak ister. Pari ve Modilerde olanlara tepki göstermektedir. Gopi Kokila’ya yalvarır ancak Kokila kararlıdır.

Gopi daha fazla direnemez ve Doktor ile evlenir. Gopi evlenmelerinin ardından yıllardır yaşadığı Modi konağında gider. Gopi’nin gidişinin ardından konaktakiler Kokila’ya büyük laflar eder, ona kızarlar. Bu sırada Gopi Doktor ile yeni evine gider. Doktor ritüelleri yapmayı teklif eder ancak Gopi kabul etmez.

Gopi ve Doktor yatak odasına gider ancak Gopi Doktor’a kendisine dokunmamasını söyler. Doktor kendisinin başka bir odada kalacağını söyler ve Gopi’nin yanından gider.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.