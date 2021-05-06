İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Masum 411.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7

Masum son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün ardından Masum yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Dizinin sevenleri Masum 411.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Masum 411.bölüm fragmanı izle, Masum yeni bölüm fragmanı ve özetini haberimizde bulabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:30
Masum 411.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Takip Et:

Masum 411.bölüm fragmanı ile heyecan 7 Mayıs Cuma günü kaldığı yerden devam edecek. Masum yeni bölüm fragmanı izle, Masum 411.son bölüm merakla bekleniyor. Masum 411.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Masum 411.bölüm fragmanı izle, 7 Mayıs 2021 Cuma günü canlı ve kesintisiz olarak Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Masum 411.bölüm fragmanı

Masum 411.bölüm canlı yayın 7 Mayıs 2021 Cuma günü Kanal 7 ekranlarında olacak. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Yaralı Kalbim 411.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum bugün var mı, Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölümde ne oldu gibi soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum son bölüm özet

Gopi, Shekar ile evlenmek üzereyken bir anda kendine gelir ve evlenmekten vazgeçer. Gopi bilincinin yerinde olmadığı anlaşıldığında herkes şoktadır. Kokila onu durdurur ve tüm ritüellerin yapıldığını söyleyerek onu evlenmeye zorlar.

Gopi evlenmeyi kabul etmese de Kokila onu tehdit ettiği eder. Bunlar olurken Doktor, zor bir durumdadır. Gopi Ahem’i sevdiğini evlenmek istemediği söylemiştir. Doktor bu durumla çok üzülür. Koki Gopi’yi evlenmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Ancak Kokila dışında kimse Koki’yi anlamaz. Gopi Ahem’in yasını sonsuza dek tutmak ister. Pari ve Modilerde olanlara tepki göstermektedir. Gopi Kokila’ya yalvarır ancak Kokila kararlıdır.

Gopi daha fazla direnemez ve Doktor ile evlenir. Gopi evlenmelerinin ardından yıllardır yaşadığı Modi konağında gider. Gopi’nin gidişinin ardından konaktakiler Kokila’ya büyük laflar eder, ona kızarlar. Bu sırada Gopi Doktor ile yeni evine gider. Doktor ritüelleri yapmayı teklif eder ancak Gopi kabul etmez.

Gopi ve Doktor yatak odasına gider ancak Gopi Doktor’a kendisine dokunmamasını söyler. Doktor kendisinin başka bir odada kalacağını söyler ve Gopi’nin yanından gider.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

 





Son Güncelleme: 06.05.2021 15:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumKanal 7Fragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 yeni takımlar: Kırmızı ve Mavi takımda kimler var?
Survivor 2021 yeni takımlar: Kırmızı ve Mavi takımda kimler var?
Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor?
Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı? KVK ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı? KVK ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Game of Thrones House of the Dragon ne zaman yayınlanacak? HOD'dan yeni fotoğraflar paylaşıldı
Game of Thrones House of the Dragon ne zaman yayınlanacak? HOD'dan yeni fotoğraflar paylaşıldı
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitap özeti
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitap özeti
Kanal D Baht Oyunu 1. bölüm tanıtım fragmanı
Kanal D Baht Oyunu 1. bölüm tanıtım fragmanı

Popüler Haberler

Masum 411.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Kadir Suresi Türkçe okunuşu ve meali : Diyanet Tefsiri
Survivor 2021 yeni takımlar: Kırmızı ve Mavi takımda kimler var?
Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor?
Chelsea-Manchester City final maçı ne zaman oynanacak?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı? KVK ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Seda Sayan yeni villası ne kadar?
2021 Engellilere bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
Cuma hutbesi 7 Mayıs 2021 konusu; Kadir Gecesi
Game of Thrones House of the Dragon ne zaman yayınlanacak? HOD'dan yeni fotoğraflar paylaşıldı
Engelli raporu yenileme işlemleri ve süreci nasıl işler? 2021 Sürekli engelli raporu yenileme
Masumlar Apartmanı dizisindeki Ege karakteri kimdir? Emir Özden nereli, yaşı kaç?
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı doğum tarihi
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2021
Masumiyet yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Masumiyet 11. bölüm tek parça izle!
Kanal D Baht Oyunu 1. bölüm tanıtım fragmanı
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 6 Mayıs 2021 Perşembe
Emanet dizisi kaç bölüm sürecek?
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitap özeti
Pişti programı ne zaman başlayacak? TV8 Pişti programı yayın tarihi ve sunucuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.