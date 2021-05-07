Masum 411. bölüm Kanal 7 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle

Kanal 7’nin sevilen Hint dizisi Masum 411.bölümü bugün izleyiciyle buluşuyor. Masum yeni bölüm canlı yayın 7 Mayıs Cuma günü Kanal 7’den yayınlanacak. Hafta içi her gün ekranlara gelen dizi son bölümüyle çok beğenilmişti.

Belli bir izleyici kitlesi olan ve ülkemizde çok sevilen Hint dizisi Masum 411.bölüm saat 16:00’da yayınlanacak. Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölüm canlı izle ve merak edilen tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum 411.bölüm tek parça ve HD izlemek için tıklayınız.

Masum 411.bölüm özeti

Gopi, Kokila’nın zorlaması sonucu Doktor Krisha ile evlendi. Modi konağında Kokika’ya karşı sert ir tavır oluştu ve Koki de konağı terk etti. Kokila2nın konaktan ayrılmasının ardından olaylar sakinleşti.

Doktor Kokila’nın hastanede olduğunu ve Gopi’nin hastaneye gelmesini istedi. Gopi hastaneye gitti ve Doktor Kokila’nın kaza geçirdiğini söyledi. Gopi, Kokila’nın durumuna çok öfkelenir, Modi konağındakilere çok sert çıkar.

Doktor Krisha Urmila’yı arayarak Koki’nin hastanede olduğunu haber verir. Urmila ve Sona hemen hastaneye gelir. Kokila uyandığında Gopi ve Urmila’yı yanında görür. Kokila konaktan kovulduğunu söylemez ve Urmila’ya da Gopi’ye anlatmamasını söyler. En sonunda Urmila dayanamaz ve her şeyi anlatır. Konakta Ahem’i ölümünden sonra Jigar’ın değişimi, Pari’nin ise konağı hakimiyet altına aldığını söyler. Tüm yaşananlardan sonra Hetal, büyükanne ve evdeki diğer erkekler Amerika’ya gitmiştir. Gopi duyduklarının ardından adeta şoka uğrar.

Gopi olanları öğrendikten sonran intikam planı yapar. Modi konağına yeniden yerleşecek olan Gopi, doktorunda onlarla kalacağını söyler. Gopi artık konakta ipleri eline alacaktır. Gopi artık konağın yeni sultanı olmuştur.

Masum son bölümde ne oldu?

Gopi, Shekar ile evlenmek üzereyken bir anda kendine gelir ve evlenmekten vazgeçer. Gopi bilincinin yerinde olmadığı anlaşıldığında herkes şoktadır. Kokila onu durdurur ve tüm ritüellerin yapıldığını söyleyerek onu evlenmeye zorlar.

Gopi evlenmeyi kabul etmese de Kokila onu tehdit ettiği eder. Bunlar olurken Doktor, zor bir durumdadır. Gopi Ahem’i sevdiğini evlenmek istemediği söylemiştir. Doktor bu durumla çok üzülür. Koki Gopi’yi evlenmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Ancak Kokila dışında kimse Koki’yi anlamaz. Gopi Ahem’in yasını sonsuza dek tutmak ister. Pari ve Modilerde olanlara tepki göstermektedir. Gopi Kokila’ya yalvarır ancak Kokila kararlıdır.

Gopi daha fazla direnemez ve Doktor ile evlenir. Gopi evlenmelerinin ardından yıllardır yaşadığı Modi konağında gider. Gopi’nin gidişinin ardından konaktakiler Kokila’ya büyük laflar eder, ona kızarlar. Bu sırada Gopi Doktor ile yeni evine gider. Doktor ritüelleri yapmayı teklif eder ancak Gopi kabul etmez.

Gopi ve Doktor yatak odasına gider ancak Gopi Doktor’a kendisine dokunmamasını söyler. Doktor kendisinin başka bir odada kalacağını söyler ve Gopi’nin yanından gider.

Masum konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizisi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

Masum haftanın her günü saat 16:10’da Kanal 7 ekranlarından canlı yayın, ful HD olarak izleyiciyle buluşmaktadır. Masum yeni bölüm canlı ve kesintisiz olarak 5 Mayıs Çarşamba günü Kanal 7’de.