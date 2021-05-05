İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Masum 410.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7

Masum 410.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Masum son bölüm izleyicilerden tam not almış ve nefesler kesmişti. Son bölümün ardından dizinin sevenleri Masum 410.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Masum 410.yeni bölüm 6 Mayıs 2021 Perşembe günü Kanal 7’den yayınlanacak.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:14
Masum 410.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Takip Et:

Masum 410.bölüm fragmanı ile Perşembe günü heyecan kaldığı yerden devam edecek. Son bölümünde herkesin şok olduğu Masum 410.yeni bölüm fragmanını haberimizde bulabilirsiniz. Masum 410.bölüm izle, 6 Mayıs Perşembe günü Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Masum 410.bölüm özet

Gopi, Shekar ile evlenmek üzereyken bir anda kendine gelir ve evlenmekten vazgeçer. Gopi bilincinin yerinde olmadığı anlaşıldığında herkes şoktadır. Kokila onu durdurur ve tüm ritüellerin yapıldığını söyleyerek onu evlenmeye zorlar. Gopi evlenmeyi kabul etmese de Kokila onu tehdit ettiği eder.

Bunlar olurken Doktor, zor bir durumdadır. Gopi Ahem’i sevdiğini evlenmek istemediği söylemiştir. Doktor bu durumla çok üzülür. Koki Gopi’yi evlenmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Ancak Kokila dışında kimse Koki’yi anlamaz. Gopi Ahem’in yasını sonsuza dek tutmak ister.

Pari ve Modilerde olanlara tepki göstermektedir. Gopi Kokila’ya yalvarır ancak Kokila kararlıdır. Gopi daha fazla direnemez ve Doktor ile evlenir.

Gopi evlenmelerinin ardından yıllardır yaşadığı Modi konağında gider. Gopi’nin gidişinin ardından konaktakiler Kokila’ya büyük laflar eder, ona kızarlar. Bu sırada Gopi Doktor ile yeni evine gider. Doktor ritüelleri yapmayı teklif eder ancak Gopi kabul etmez. Gopi ve Doktor yatak odasına gider ancak Gopi Doktor’a kendisine dokunmamasını söyler. Doktor kendisinin başka bir odada kalacağını söyler ve Gopi’nin yanından gider.

Masum 410.bölüm fragmanı

Masum 410.bölüm canlı yayın 6 Mayıs 2021 Perşembe günü Kanal 7 ekranlarına olacak. Hafta içi her gün ekranlara gelen Masum 410.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum bugün var mı, Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölümde ne oldu sorularının yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Masum son bölümde ne oldu?

Shekar Gopi ile evlenmek istediği söyler ve Kokila buna çok sinirlendir. Onu evde kovar. Tüm aile Shaker’in isteğine çok öfkelenmiştir. Ancak Vidya bu evlilik sayesinde yıllardır içine kapanık olarak duran annesine iyi gelebileceğini düşünür. Kokila bu sırada Gopi için bir doktor arayışındadır. Ancak bir türlü uygun bir doktor bulunmaz. Kokila Gopi için Cigar’dan yardım ister ancak Cigar’ın başka planları vardır.

Gopi odasında uyurken eve bir şekilde girmeyi başaran Shekar Gopi’nin odasına girer. Bu sırada çıkan yangın herkesi korkutur. Shekar ise Gopi’yi yangından kurtarmaya çalışacaktır.

Masum dizi konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.

 

 





Son Güncelleme: 05.05.2021 14:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde fragmanı, oyuncuları ve konusu
Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde fragmanı, oyuncuları ve konusu
Masumlar Apartmanı 32. bölüm TRT 1 canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
Masumlar Apartmanı 32. bölüm TRT 1 canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
Baraj 38. bölüm Fox TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Baraj yeni son bölüm izle
Baraj 38. bölüm Fox TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Baraj yeni son bölüm izle
Sefirin Kızı 51. bölüm Star TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Sefirin Kızı 51. bölüm Star TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde fragmanı, oyuncuları ve konusu
Masum 410.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Masumlar Apartmanı 32. bölüm TRT 1 canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
Baraj 38. bölüm Fox TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Baraj yeni son bölüm izle
Sefirin Kızı 51. bölüm Star TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Sefirin Kızı 52.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Star TV
Emanet 174.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti ATV
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı?
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada kılıç görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kılıç görmek rüyasının tabiri
Seni Çok Bekledim dizisindeki Selahattin karakteri Kimdir? Caner Şahin dizideki rolü ve hayatı
İhbar tazminatı şartları nelerdir? İhbar tazminatı için ne kadar çalışmak gerekir?
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hilal Yıldız kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masum 409. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Masum yeni son bölüm izle
Emanet dizisi Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Melis Yıldıran kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
SSK, SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklileri sevindirecek haber geldi! Geçici zam gelecek..
Acemi Anneler dizisi Ceren (Yağmur Öztürk) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.