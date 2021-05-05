Masum 410.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7

Masum 410.bölüm fragmanı ile Perşembe günü heyecan kaldığı yerden devam edecek. Son bölümünde herkesin şok olduğu Masum 410.yeni bölüm fragmanını haberimizde bulabilirsiniz. Masum 410.bölüm izle, 6 Mayıs Perşembe günü Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Masum 410.bölüm özet

Gopi, Shekar ile evlenmek üzereyken bir anda kendine gelir ve evlenmekten vazgeçer. Gopi bilincinin yerinde olmadığı anlaşıldığında herkes şoktadır. Kokila onu durdurur ve tüm ritüellerin yapıldığını söyleyerek onu evlenmeye zorlar. Gopi evlenmeyi kabul etmese de Kokila onu tehdit ettiği eder.

Bunlar olurken Doktor, zor bir durumdadır. Gopi Ahem’i sevdiğini evlenmek istemediği söylemiştir. Doktor bu durumla çok üzülür. Koki Gopi’yi evlenmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Ancak Kokila dışında kimse Koki’yi anlamaz. Gopi Ahem’in yasını sonsuza dek tutmak ister.

Pari ve Modilerde olanlara tepki göstermektedir. Gopi Kokila’ya yalvarır ancak Kokila kararlıdır. Gopi daha fazla direnemez ve Doktor ile evlenir.

Gopi evlenmelerinin ardından yıllardır yaşadığı Modi konağında gider. Gopi’nin gidişinin ardından konaktakiler Kokila’ya büyük laflar eder, ona kızarlar. Bu sırada Gopi Doktor ile yeni evine gider. Doktor ritüelleri yapmayı teklif eder ancak Gopi kabul etmez. Gopi ve Doktor yatak odasına gider ancak Gopi Doktor’a kendisine dokunmamasını söyler. Doktor kendisinin başka bir odada kalacağını söyler ve Gopi’nin yanından gider.

Masum 410.bölüm fragmanı

Masum 410.bölüm canlı yayın 6 Mayıs 2021 Perşembe günü Kanal 7 ekranlarına olacak. Hafta içi her gün ekranlara gelen Masum 410.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masum yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Masum son bölümde ne oldu?

Masum bugün var mı, Masum yeni bölümde ne olacak, Masum son bölümde ne oldu sorularının yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Shekar Gopi ile evlenmek istediği söyler ve Kokila buna çok sinirlendir. Onu evde kovar. Tüm aile Shaker’in isteğine çok öfkelenmiştir. Ancak Vidya bu evlilik sayesinde yıllardır içine kapanık olarak duran annesine iyi gelebileceğini düşünür. Kokila bu sırada Gopi için bir doktor arayışındadır. Ancak bir türlü uygun bir doktor bulunmaz. Kokila Gopi için Cigar’dan yardım ister ancak Cigar’ın başka planları vardır.

Gopi odasında uyurken eve bir şekilde girmeyi başaran Shekar Gopi’nin odasına girer. Bu sırada çıkan yangın herkesi korkutur. Shekar ise Gopi’yi yangından kurtarmaya çalışacaktır.

Masum dizi konusu

Gopi genç ve güzel bir kızdır. Gopi ailesini kaybettikten sonra dayısı onu yanına alır. Ancak kuzeni Rashi ve annesi onu evde istemez. Gopi, iyi kalpli saf ve temiz kızdır. Kuzeni Rashi ve annesi ise açgözlü ve hırslı kişilerdir. Gopi’nin hayatı konağa gelen Modi ile değişecektir. Modi Gopi’yi oğluna ister. Modi’nin oğlu Aham bunu kabul eder ancak Gopi’nin okuma yazma bilmediğinden habersizdir.

Masum dizi oyuncuları

Masum dizisinin başrollerinde Giaa Manek, Rucha Hasabnis yer alırken ikiliye Devoleena Bhattacharjee, Rucha Hasabnis, Muhammed Nazım gibi isimler eşlik etmektedir.